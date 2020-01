NFL Divisional Playoffs: Pass Rush gegen Russell Wilson? "Wie ein Huhn auf dem Feld ohne Zaun zu jagen"

Die Sonntagsspiele der Divisional Playoffs sorgten für Aufsehen. Während die Kansas City Chiefs bei ihrem kuriosen Sieg vor allem sich selbst verblüfft haben, blickt Head Coach Pete Carroll bei den Seattle Seahawks nach vorn. Preston Smith von den Green Bay Packers findet derweil einen interessanten Vergleich für Russell Wilson.

Andy Reid (Head Coach der Chiefs): "Ich habe gesagt: 'Hört zu, das ist noch zu schaffen.' Entspannt Euch, atmet kurz durch, konzentriert Euch wieder und dann los. Es ist wirklich so einfach. Ihr müsst es jetzt einfach zusammenbringen und nicht in Panik verfallen. Das hilft nämlich überhaupt nicht. Versucht einfach, das Problem zu beheben und schreitet voran."

Patrick Mahomes (Chiefs-Quarterback): "Natürlich wollten wir uns nicht in dieser Lage wiederfinden. Aber das Größte, was ich meinem Team gepredigt habe, war, dass wir etwas Besonderes versuchten sollten. 'Lasst uns was Besonderes schaffen!' Jeder hatte uns da ohnehin schon abgeschrieben."

... über die Herangehensweise seines Teams: "Von Spielzug zu Spielzug haben wir den Rückstand verringert, sind dann in die Halbzeit gegangen und haben in der zweiten Hälfte weiter gefeuert."

... über Tight End Travis Kelce: "Es war verblüffend. Das erste, was ich am Ende zu ihm gesagt habe, war: "Mann, du bist ein Monster! Wirklich.' Es war besonders, wie er trotz Verletzung gekämpft hat und den ganzen Tag Plays gemacht hat."

Deshaun Watson (Texans-Quarterback über Head Coach Bill O'Brien): "Sie mögen an ihm zweifeln, aber ich habe keine Zweifel. Ich lieb diesen Mann. Ich werde weiter hart für ihn spielen. Sie können alle sagen, was Sie wollen in den Medien, aber solange ich der Quarterback bin, fühle ich mich wohl mit ihm."

Bill O'Brien (Head Coach der Texans über seine kontroverse frühe 4th&1-Entscheidung): "Ich dachte, dass ich ein 1st Down hatte. Als dem nicht so war, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir ein großartiges Play für das 4th Down zu der Zeit hatten. Also fühlte ich mich besser damit, das Field Goal zu kicken. Es ist eine berechtigte Frage, aber ich hatte das Gefühl, dass es einfach besser war, da das Field Goal zu kicken."

Matt LaFleur (Head Coach der Packers über Aaron Rodgers' Leistung): "Ich denke, er hat ein paar sehr gute Würfe zur rechten Zeit gemacht, speziell bei Third Down, was ein guter Indikator für wirklich gutes Quarterback-Spiel ist."

... über die Leistung seines Teams: "Es war eine der besten Leistungen, die wir in diesem Jahr bei Third Down gehabt haben. Wir waren 9/13, denke ich."

... über das NFC Championship Game gegen die 49ers: "Ich denke, es gibt noch viel zu lernen. Zuvorderst sind wir ein wirklich gutes Footballteam und wir wissen, dass wir unsere absolut beste Leistung bringen müssen, wenn mir mit den 49ers mithalten wollen. Und ich denke, unglücklicherweise haben wir das beim letzten Spiel gegen sie nicht geschafft."

Pete Carroll (Head Coach der Seahawks über sein Team): "Ich bin so stolz auf dieses Team. Ich denke, das ist erst der Anfang für dieses Team. Es fühlt sich an wie im Jahr 2012."

Preston Smith (Packers-Edge-Rusher über Pass Rush gegen Russell Wilson): "Es war wie ein Huhn auf einem Feld ohne Zaun zu jagen."

Aaron Rodgers (Packers-Quarterback über Davante Adams: "Er war einfach sehr gut drauf."

... über das Gefühl, das Adams gehabt haben muss: "Es ist einfach eines dieser Gefühle, die man bekommt, wenn man sich vor dem Spiel aufwärmt"

K.J. Wright (Seahawks-Linebacker über seine Saisonleistung: "Ich bin stolz darauf, wie ich dieses Jahr gespielt habe. Ich bin ein Wahnsinnsspieler. Ich habe auf einem superhohen Level gespielt."