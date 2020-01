NFL Championship Sunday: Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans & San Francisco 49ers vs. Green Bay Packers im LIVETICKER

Championship Sunday steht an und es wird die Frage geklärt, wer die Tickets nach Miami zu Super Bowl LIX löst. Den Auftakt macht das AFC Championship Game zwischen den Kansas City Chiefs und Tennessee Titans. Im Anschluss empfangen dann die San Francisco 49ers die Green Bay Packers. SPOX begleitet beide Partien im LIVETICKER. Zudem seht Ihr die Spiele ab 21.05 Uhr live auf DAZN!

Die Kansas City Chiefs und die Tennessee Titans machen im AFC Championship Game den Auftakt.

AFC Championship Game: Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans im LIVETICKER

1. Viertel, 0:3: Derrick Henry? Play Action! Durch einen langes Catch-and-Run-Play kommen die Titans bis in die Red Zone der Chiefs, werden dort jedoch - zum ersten Mal in diesen Playoffs - gestoppt. Das erste Field Goal in den letzten vier Wochen bringt Tennessee mit 3:0 in Front. Können Patrick Mahomes und Co. im Gegenzug direkt die Führung übernehmen? Wir sind gespannt.

1. Viertel, 0:0: Auf geht's! Das erste Spiel startet, die Titans beginnen das erste Viertel mit dem Ball.

Vor Beginn: An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis. Sowohl das AFC als auch das NFC Championship Game könnt ihr live auf DAZN verfolgen. Es gibt also keine Ausrede, die beiden Top-Partien nicht gesehen zu haben!

Vor Beginn: Doch auch bei den Titans gibt es Erfreuliches zu vermelden. Tennessee wird auf die Dienste von Adam Humphries zurückgreifen können. Der Slot Receiver war zuletzt länger verletzt und kam in den Playoffs noch gar nicht zum Einsatz. Ein unverzichtbarer Schlüsselspieler war er in dieser Saison zwar bislang nicht, dennoch könnte er sich bei einigen kritischen Third Downs als hilfreich erweisen.

Vor Beginn: Gute Nachrichten für Kansas City! Die Chiefs werden gegen die Titans auf Chris Jones bauen können. Ein Einsatz des Interior Defenders galt zuvor als fraglich, erst unmittelbar vor dem Spiel testete Jones, wie sein Körper auf Belastung reagiert. Nun ist jedoch klar: Jones steht im aktiven Kader, wir werden beobachten, wie viele Snaps er spielen können wird.