NFL Week 17 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 17

Es ist Crunchtime in der NFL! Die Playoffs stehen vor der Tür - zwei Playoff-Tickets sind noch offen! Patzen die Eagles im Fernduell und öffnen so den Cowboys doch noch die Tür für die Division-Krone? Und können die Titans alles klar machen, oder klettert Pittsburgh noch in die AFC-Playoffs? Außerdem: In der NFC tobt der Kampf um den Top-Seed, die Niners und Seahawks treffen in einem packenden Division-Endspiel direkt aufeinander. Wie gewohnt gibt's alle Sonntagsspiele in der RedZone-Konferenz auf DAZN!

NFL Week 17: Wer fällt aus?

Wer ist verletzt? Wer muss aus dem Fantasy-Lineup? Hier gibt's ab Sonntagmittag die aktuelle Übersicht über alle Ausfälle in Week 17!

NFL Preview Week 17

Buffalo Bills (10-5) - New York Jets (6-9) (So., 19 Uhr)

Buffalo ist bereits sicher der Nummer-5-Seed in den AFC-Playoffs - hier kann nichts mehr nach oben oder nach unten passieren. Coach Sean McDermott kündigte dennoch an, dass die meisten Starter, inklusive Quarterback Josh Allen, spielen sollen; die Frage lautet dann: Wie lange sind die Starter im rechnerisch bedeutungslosen Spiel wirklich auf dem Feld? Einen Drive? Ein Viertel? Eine Hälfte?

Das hat selbstverständlich massive Auswirkungen auf diese Partie. Die Bills könnten eher früher als später mit Matt Barkley auf Quarterback sowie Isaiah McKenzie und Duke Williams auf Wide Receiver auflaufen; wenn Buffalo gegen eine solide Jets-Run-Defense dann den Ball nicht laufen kann, erwartet Bills-Fans harte Kost.

Sam Darnold derweil verkaufte sich gegen die starke Steelers-Defense insgesamt solide und brachte auch einzelne Big Plays an; gelingt ihm das auch gegen eine Bills-Defense, die ihre Stärken fraglos in der Secondary hat, könnten Jets-Fans mit noch ein wenig mehr Optimismus in die Offseason gehen. Auch wenn es hier nach wie vor viel Arbeit gibt, einerseits was Darnolds individuelle Entwicklung angeht, andererseits aber auch mit Blick auf das Scheme und das Play-Calling.

Die Jets haben jedoch fünf der letzten sieben Spiele gewonnen, was alle möglichen Restzweifel bezüglich der Job-Sicherheit von Adam Gase beseitigen sollte. Ein Sieg gegen die Bills wäre in der Hinsicht nochmals ein kleines Ausrufezeichen; insbesondere, falls die Jets-Offense gegen Buffalos Starting-Defense funktioniert.

Cincinnati Bengals (1-14) - Cleveland Browns (6-9) (So., 19 Uhr)

Mit dem Nummer-1-Pick nun auch rechnerisch in der Tasche sowie einem Sieg bereits auf dem Konto können die Bengals ganz entspannt in den letzten Spieltag gehen. Cincinnati hat sich zuletzt gegen die Raiders, Steelers, Jets und auch zumindest in Teilen in Cleveland und gegen die Patriots gut verkauft; das Duell in Miami in der Vorwoche war zumindest hochgradig unterhaltsam.

Können die Bengals den Ball gegen diese Browns-Defense laufen? Cleveland hatte hier im Laufe der Saison immer wieder doch eklatante Probleme und Cincinnati fand im Run Game im Laufe der zweiten Saisonhälfte so etwas wie eine offensive Identität. Dass Andy Dalton mit etwa Tyler Boyd dann vereinzelt für Probleme sorgen kann, sollte sich Cleveland bewusst machen.

In der Summe sind die Browns fraglos das talentiertere Team und sollten Cincinnatis Defense ebenfalls zusetzen können. Falls die Bengals nicht über den Pass-Rush die Browns-Offense lahmlegen können, sollte es für diese Defense zumindest schwer werden, das Passspiel zu verteidigen; zumal Cornerback William Jackson (Schulter) womöglich ausfällt. Und auch die Bengals haben Probleme in der Run-Defense, während Cleveland nur zu gerne mit Nick Chubb über das Laufspiel kommt.

Browns-Coach Freddie Kitchens dürfte darauf hoffen, dass dieser Aspekt auch diese Woche funktioniert. Für ihn könnte mit dieser Partie der Job auf dem Spiel stehen. Die Meldungen häufen sich, wonach in Cleveland der nächste Umbruch bevorsteht - eine Niederlage in Cincinnati wäre in dem Fall ziemlich sicher der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Detroit Lions (3-11-1) - Green Bay Packers (12-3) (So., 19 Uhr)

Für die Packers steht noch einiges auf dem Spiel: Zwar ist der Division-Titel durch den Sieg in Minnesota perfekt, doch nur ein eigener Sieg in Woche 17 sichert den Packers eine First-Round-Bye. Sollte Green Bay gewinnen und San Francisco die Seahawks nicht schlagen, würden die Packers sogar als Nummer-1-Seed in die Playoffs einziehen.

Kräfte zu schonen ist hier also keine Option, und in der Folge sollten die Packers dieses Spiel dann auch eindeutig gestalten können. Detroits Offense ist mit Nummer-3-Quarterback David Blough und bereits seit mehreren Wochen zusätzlich ohne Nummer-2-Receiver Marvin Jones eine der weniger anschaulichen Offenses der Liga; um gegen die aggressive Packers-Defense zu bestehen dürfte das nicht reichen. Daran ändert auch das Comeback von Kerryon Johnson wenig.

Und die Lions-Defense? Die Packers werden im Run Game womöglich wieder mehr Probleme bekommen als zuletzt gegen Minnesota, zumindest, falls Damon Harrison tatsächlich zurückkehrt. Gleichzeitig muss man jedoch auch davon ausgehen, dass die Packers durch die Luft deutlich mehr Schaden anrichten können als zuletzt. Das wiederum wäre dann vermutlich schon eine zu große Hypothek für die Lions-Offense.

Kansas City Chiefs (11-4) - Los Angeles Chargers (5-10) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Zumindest rechnerisch haben die Chiefs noch eine Chance auf den Nummer-2-Seed; bei eigenem Sieg bräuchte es dafür gleichzeitig aber eine Niederlage der Patriots gegen Miami. Nicht gerade das wahrscheinlichste Szenario, doch sollte die theoretische Chance reichen, damit die Starter zumindest einen Großteil des Spiels absolvieren.

Immerhin droht bei einer Niederlage noch der Absturz vom dritten auf den vierten Seed, was neben dem schwereren Gegner in der Wildcard-Runde auch in der Divisional-Runde den Unterschied zwischen einem Trip nach Baltimore und einer Reise nach New England bedeuten würde.

Die Chiefs-Offense wirkte über die vergangenen Partien wieder merklich verbessert - keine guten Aussichten für den Rest der AFC. Nachdem Kansas City, auch bedingt durch mehrere Ausfälle und Verletzungen inklusive bei Patrick Mahomes, hier im Laufe der Saison ein Tief hatte, erinnert die Chiefs-Offense inzwischen wieder mehr an die Vorjahres-Version: Offene Receiver auf der einen und Mahomes, der Offense kreiert, auf der anderen Seite. Eine Kombination die schwer zu stoppen ist.

Bei den Chargers derweil könnte ein größerer Umbruch bevorstehen - womöglich ist es das letzte Spiel für Philip Rivers. In dem Fall hätte Rivers in der Vorwoche sein letztes Heimspiel in L.A. absolviert - das wäre dann ein äußerst unrühmlicher Abschied gewesen. Die Chiefs derweil haben sich gerade auch defensiv gesteigert, und wenn die Chargers-Defense auch nur ansatzweise so spielt wie in der Vorwoche, muss L.A. über einen Shootout kommen. Das wäre dann umso schwieriger, falls Left Tackle Russell Okung (Leiste) nicht spielen kann. Ein gutes Run Game alleine, und hier ist KC immer noch am ehesten angreifbar, würde dann vermutlich nicht reichen.

Minnesota Vikings (10-5) - Chicago Bears (7-8) (So., 19 Uhr)

Für die Vikings geht es in dieser Partie zumindest rechnerisch um nichts: Minnesota wird definitiv als Nummer-6-Seed in die NFC-Playoffs gehen, egal, was am Sonntag passiert. Das wirft unweigerlich die Frage auf, ob Coach Mike Zimmer seine Starter auflaufen lassen wird, oder ob er sie für die Wildcard-Runde schont - im Vorfeld der Partie gab er sich nach außen hin unentschlossen, doch Berichten zufolge sollen unter anderem Kirk Cousins, Dalvin Cook und Eric Kendricks, neben weiteren Startern, nicht spielen.

Chicagos Defense hat derweil inzwischen ebenfalls merkliche Probleme, Eddie Goldman (Gehirnerschütterung) und Akiem Hicks (Ellbogen) könnten beide ausfallen - damit wären auch die Probleme in der Interior Line der Vikings nicht ganz so gravierend.

Minnesota sollte rein schematisch genügend Ansätze finden, um über das (Play-Action-)Passspiel den Bears zuzusetzen. Auch im Backfield sollte sich die Personallage bei den Vikes etwas entspannen, neben Cook trainierte auch Alexander Mattison unter der Woche limitiert mit.

Chicago derweil steuert auf eine sehr interessante Offseason hin - welche Veränderungen wird Matt Nagy in seinem Trainerstab umsetzen? Und vor allem: Was machen die Bears auf der Quarterback-Position? Mitch Trubisky hatte in der zweiten Saisonhälfte einige bessere Auftritte, nach wie vor aber steht die Bears-Offense in jeder Hinsicht auf extrem wackligen Füßen und ist schlicht, maßgeblich bedingt durch Trubisky selbst, limitiert. Das sollte auch gegen die Vikings-Defense, trotz der Schwächen in der Secondary, sichtbar werden.

New England Patriots (12-3) - Miami Dolphins (4-11) (So., 19 Uhr)