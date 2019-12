Die Regular Season der NFL 2019 geht dem Ende entgegen. Damit geht es in die heiße Phase: die Playoffs. Hier gibt es alle Informationen zum Start der Postseason.

Ende Dezember wird der letzte Spieltag der Regular Season ausgetragen. Eine Woche später beginnen dann die Playoffs.

NFL: Wann beginnen die Playoffs?

Traditionell starten die NFL-Playoffs mit der Wildcard-Runde. Diese ist in dieser Saison für den 4. und 5. Januar angesetzt. Vier Partien werden dabei ausgespielt. Die zwei Mannschaften jeder Conference, die die beste Bilanz haben, müssen dabei nicht ran.

Sie haben spielfrei und steigen dann erst in der Divisional-Runde (11./12. Januar). Der Super Bowl steigt am 2. Februar in Miami.

Road to Super Bowl: Zeitplan der Playoffs

Datum Runde 4./5. Januar Wildcard-Runde 11./12. Januar Divisional-Runde 19. Januar Championship Games 2. Februar Super Bowl

NFL-Playoffs live im TV und Livestream

Auf DAZN könnt Ihr sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs der NFL live dabei sein. Dort sind an jedem Wochenende ausgewählte Spiele live und in voller Länge zu sehen.

Außerdem könnt Ihr auf ProSieben MAXX sowie ProSieben NFL-Playoff-Spiele auch live im Free-TV sehen. Welche Partien dies sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

NFL: Playoff-Teilnehmer

Bislang stehen zehn der zwölf Playoff-Teilnehmer, die sich für den Super Bowl qualifizieren können, fest. In der NFC reicht den Eagles ein Sieg am letzten Spieltag, um sich den Division-Titel zu sichern.

In der AFC steht der zweite Wildcard-Spor noch aus. Mit einem Sieg schnappen sich die Tennessee Titans diesen.

AFC NFC New England Patriots Green Bay Packers Baltimore Ravens Seattle Seahawks Kansas City Chiefs San Francisco 49ers Houston Texans New Orleans Saints Buffalo Bills Minnesota Vikings Tennessee Titans/Pittsburgh Steelers/Oakland Raiders Philadelphia Eagles/Dallas Cowboys

NFL-Playoffs 2020: Der Modus

Die Sieger der acht Divisions, vier in jeder Conference, qualifizieren sich für die Playoffs. Hinzu kommen die zwei Teams beider Conferences mit der besten Bilanz.

Während die beiden Division-Sieger mit der besten Bilanz ein Freilos erhalten und erst in der Divisional-Runde einsteigen, treten die beiden anderen Division-Gewinner vor heimischer Kulisse gegen die beiden Playoff-Teams an, die keine Division für sich entschieden haben. Dabei handelt es sich um die Wildcard-Runde.

Bei den Championship Games werden die Sieger der einzelnen Conferences und somit die Champions in der NFC und AFC ermittelt. In der vergangenen Saison waren dies die New England Patriots (AFC) und die Los Angeles Rams (NFC).