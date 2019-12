NFL-Saison 2019: Wann beginnen die Playoffs?

An diesem Wochenende wird der 17. und gleichzeitig letzte Spieltag der regulären Saison der NFL gespielt. Wann die NFL-Playoffs losgehen, erfahrt Ihr bei SPOX.

NFL: Wann beginnen die Playoffs?

Wie üblich gibt es in der NFL keine Pause zwischen der regulären Saison und den Playoffs. Bereits nächste Woche Samstag, den 4. Januar 2020, beginnen die Playoffs der aktuellen NFL-Saison.

Welche Partie die Playoffs eröffnet, wird erst nach dem letzten Spieltag der regulären Saison feststehen.

NFL-Playoffs: Der Modus

Für die Playoffs qualifizieren sich pro Conference die vier Sieger der Divisions, sowie die zwei besten verbliebenen Teams. Die beiden besten Mannschaften der jeweiligen Conference haben in der ersten Playoff-Woche spielfrei.

Die höher gesetzte Mannschaft darf die Spiele immer vor heimischer Kulisse bestreiten. Nach Ende einer Runde werden die Mannschaften innerhalb der Conference neu gesetzt, sodass das am höchsten gesetzte Team immer gegen das am niedrigsten gesetzte spielt.

© getty

NFL-Playoffs: Terminplan

Die Playoffs finden an den ersten drei Januarwochen statt. Es folgt das All-Star-Spiel der NFL, der Pro Bowl, im Camping World Stadium in Orlando. Abgeschlossen wird die Saison mit dem Super Bowl LIV.

Datum Runde 4./5. Januar 2020 Wildcard Games 11./12. Januar 2020 Divisional Playoffs 19. Januar 2020 AFC & NFC Championship Games 26. Januar 2020 Pro Bowl in Orlando 2. Februar 2020 Super Bowl LIV in Miami Gardens

NFL-Playoffs live im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt in der Regular Season und den Playoffs ausgewählte Spiele der NFL live und in voller Länge. Hochspannung ist auf DAZN also garantiert. Außerdem zeigt der Streaminganbieter das legendäre Konferent-Format der NFL, die Redzone, in der Ihr keinen Touchdown oder Red-Zone-Drive einer Mannschaft verpasst.

Auch die Free-TV-Sender ProSieben bzw. ProSieben MAXX werden NFL-Playoff-Spiele live übertragen. Welche Partien das allerdings sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

© getty

NFL-Playoffs: Diese Teilnehmer stehen fest

Diese Mannschaften stehen als Playoff-Teilnehmer fest:

AFC NFC New England Patriots San Francisco 49ers Baltimore Ravens Green Bay Packers Kansas City Chiefs New Orleans Saints Houston Texans Philadelphia Eagles/Dallas Cowboys Buffalo Bills Seattle Seahawks Tennessee Titans/Pittsburgh Steelers/Oakland Raiders Minnesota Vikings

Zehn der zwölf Playoff-Teilnehmer stehen bereits fest. In der AFC wird noch das letzte Wildcard-Team gesucht. Die Tennessee Titans können mit einem Sieg den Einzug in die Playoffs perfekt machen. Patzen sie, haben die Pittsburgh Steelers noch Chancen. Die Oakland Raiders bräuchten für einen Einzug in die Playoffs ein kleines Football-Wunder (eigener Sieg, Niederlagen der Titans und Steelers, sowie ein Sieg der Colts).

In der NFC ist lediglich ein Playoff-Teilnehmer noch unbekannt: Der Sieger der NFC East. In der Division haben die Philadelphia Eagles alles in eigener Hand. Gewinnen die Eagles in New York gegen die Giants, sind sie in den Playoffs. Andernfalls wären die Cowboys dabei, sofern sie selber gegen Washington gewinnen können.

NFL: Die letzten Super Bowls

Die New England Patriots könnten erst die zweite Mannschaft in der Geschichte der NFL werden, die vier Jahre in Folge den Super Bowl erreicht.