NFL - News: Jacksonville Jaguars dementieren Entlassung von Head Coach Doug Marrone

Die Jacksonville Jaguars haben einen Bericht von ESPN-Reporterin Dianna Russini, dass Head Coach Doug Marrone mit sofortiger Wirkung entlassen wird, dementiert.

Jim Woodcock, Pressesprecher von Jaguars-Besitzer Shad Khan, erklärte: "Die Berichte, dass Head Coach Doug Marrone entlassen wird, sind zu 100 Prozent falsch." Er kündigte aber an, dass Khan sich in der kommende Woche mit dem Trainerstab zusammensetzen will.

Die Zukunft von Marrone in Jacksonville scheint laut übereinstimmender Medienberichte nach dem Spiel gegen die Colts vorbei zu sein.

Der 55-Jährige übernahm die Jaguars vor zwei Jahren. 2017 gewann das Team unter seiner Leitung den ersten Division-Titel seit 1999 und kam sogar ins AFC-Championship-Game, welches sie gegen die New England Patriots verloren. Nach dieser erfolgreichen Saison wurde sein Vertrag bis 2021 verlängert.

Lamar an der Spitze! Das sind die besten Quarterback-Rushing-Saisons aller Zeiten © getty 1/16 Es ist vollbracht! Lamar Jackson hat den Rekord für die meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in einer Saison aufgestellt. Wir zeigen die Top 15. © getty 2/16 PLATZ 15: Tim Tebow (Denver Broncos, 2011): 14 Spiele, 122 Runs für 660 Yards und 6 Touchdowns. © getty 3/16 PLATZ 14: Steve McNair (Tennessee Titans, 1997): 16 Spiele, 101 Runs für 674 Yards und 8 Touchdowns. © getty 4/16 PLATZ 13: Michael Vick (Philadelphia Eagles, 2010): 12 Spiele, 100 Runs für 676 Yards und 9 Touchdowns. © getty 5/16 PLATZ 12: Lamar Jackson (Baltimore Ravens, 2018): 16 Spiele, 147 Runs für 695 Yards und 5 Touchdowns. © getty 6/16 PLATZ 11: Cam Newton (Carolina Panthers, 2011): 16 Spiele, 126 Runs für 706 Yards und 15 Touchdowns. © getty 7/16 PLATZ 10: Cam Newton (Carolina Panthers, 2012): 16 Spiele, 127 Runs für 741 Yards und 8 Touchdowns. © getty 8/16 PLATZ 9: Cam Newton (Carolina Panthers, 2017): 16 Spiele, 139 Runs für 754 Yards und 6 Touchdowns. © getty 9/16 PLATZ 8: Michael Vick (Atlanta Falcons, 2002): 15 Spiele, 113 Runs für 777 Yards und 8 Touchdowns. © getty 10/16 PLATZ 7: Robert Griffin III (Washington Redskins, 2012): 15 Spiele, 120 Runs für 815 Yards und 7 Touchdowns. © getty 11/16 PLATZ 6: Russell Wilson (Seattle Seahawks, 2014): 16 Spiele, 118 Runs für 849 Yards und 6 Touchdowns. © getty 12/16 PLATZ 5: Michael Vick (Atlanta Falcons, 2004): 15 Spiele, 120 Runs für 902 Yards und 3 Touchdowns. © getty 13/16 PLATZ 4: Randall Cunningham (Philadelphia Eagles, 1990): 16 Spiele, 118 Runs für 942 Yards und 5 Touchdowns. © getty 14/16 PLATZ 3: Bobby Douglass (Chicago Bears, 1972): 14 Spiele, 141 Runs für 968 Yards und 8 Touchdowns. © getty 15/16 PLATZ 2: Michael Vick (Atlanta Falcons, 2006): 16 Spiele, 123 Runs für 1039 Yards und 2 Touchdowns. © getty 16/16 PLATZ 1: Lamar Jackson (Baltimore Ravens, 2019): 13 Spiele, 159 Runs für 1093 Yards und 7 Touchdowns.

Jaguars bleiben hinter dne Erwartungen zurück

In der aktuellen Saison blieben die Jaguars wie schon 2018 hinter ihren Erwartungen zurück. Unter anderem geriet Marrone in negative Schlagzeilen. Nach einem Streit mit Star-Cornerback Jalen Ramsey in Woche 2 wurde dieser zu den Los Angeles Rams getradet. Außerdem ersetzte er Quarterback Foles, der in den nächsten vier Jahren 88 Millionen Dollar verdienen wird, durch Rookie Gardner Minshew.

Bereits vor zwei Wochen nahmen die Jaguars einen Umbruch vor. So wurde Tom Coughlin, Executive Vice President of Football, entlassen.