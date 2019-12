NFL: Miami Dolphins verlängern mit Wide Receiver DeVante Parker

Die Miami Dolphins haben sich mit Wide Receiver DeVante Parker auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Kontrakt geht über vier Jahre bis zum Ende der Saison 2023, wie das Team am Freitag verkündete.

Parker kann in dieser Zeit bis zu 40 Millionen Dollar verdienen und erhält einen Signing Bonus in Höhe von acht Millionen Dollar. Insgesamt sind mehr als 20 Millionen Dollar davon garantiert, wie ESPN berichtet.

Parker war der 14. Pick insgesamt im Draft 2015 und spielte in dieser Saison unter der Klub-Option des fünften Vertragsjahres. Er spielt die beste Saison seiner Karriere und brachte es bis hierhin auf 882 Yards und sechs Touchdowns, beides Bestwerte für ihn. Zudem hat er erstmals in seiner Karriere noch kein Spiel in dieser Spielzeit verpasst.

"Mein Wunsch war es, dass DeVante ein Teil der Dolphins-Familie bleibt und wir freuen uns auf die Zukunft in Miami", sagte Parkers Agent Jimmy Gould in einem Statement.

Spätestens seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Preston Williams ist Parker so etwas wie der zentrale Punkt der Dolphins-Offense, die sich wie das gesamte Team nach schwachem Saisonstart beachtlich entwickelt hat.