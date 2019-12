NFL - Football live sehen: Spielplan, Termine, Playoffs

Die NFL-Saison 2019 geht in die Schlussphase. Noch ein Spieltag der Regular Season ist zu absolvieren, ehe die Playoffs beginnen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Football-Spiele live verfolgen könnt.

NFL: Football live sehen - so geht's

Mit DAZN könnt Ihr nahezu alle NFL-Spiele live verfolgen. Der Streaming-Anbieter hat die Redzone-Konferenz im Angebot. Mit dieser seht Ihr jeden Touchdown des Saisonfinales am Samstag (29. Dezember).

Außerdem hat DAZN zwei einzelne Spiele im Livestream. Die Partien Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers sowie San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks (Mo. ab 2.20 Uhr) könnt Ihr in kompletter Länge live verfolgen.

Außerdem zeigt ProSiebenMaxx NFL-Spiele live im TV. Miami Dolphins gegen die New England Patriots sowie die Tennessee Titans gegen die Houston Texans werden ausgestrahlt. Zusätzlich wird zu den Spielen ein Stream bei ran.de angeboten.

NFL: Die Spiele von Week 17

Heim Auswärts Detroit Lions Green Bay Packers Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers New England Patriots Miami Dolphins Cincinnati Bengals Cleveland Browns Minnesota Vikings Chicago Bears Carolina Panthers New Orleans Saints Tampy Bay Buccaneers Atlanta Falcons Buffalo Bills New York Jets Dallas Cowboys Washington Redskins Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers Houston Texans Tennessee Titans Jacksonville Jaguars Indiannapolis Colts Los Angeles Rams Arizona Cardinals New York Giants Philadelphia Eagles Denver Broncos Oakland Raiders Seattle Seahawks San Francisco 49ers

NFL-Playoffs live im TV und Livestream

Auf DAZN könnt Ihr sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs der NFL live dabei sein. Dort sind an jedem Wochenende ausgewählte Spiele live und in voller Länge zu sehen.

Außerdem könnt Ihr auf ProSieben MAXX sowie ProSieben NFL-Playoff-Spiele auch live im Free-TV sehen. Welche Partien dies sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Road to Super Bowl: Zeitplan der Playoffs