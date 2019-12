Down, Set, Talk! Week 15 Preview: Stolpern die Packers gegen die Bears?

Sind die Chicago Bears auf dem Weg zu alter Stärke? Dann könnten sie in Woche 15 zum Stolperstein für die Green Bay Packers werden. Die Titans empfangen derweil Houston zum ersten Division-Endspiel, die Patriots können ihr Playoff-Ticket lösen und die Vikings müssen zu den Chargers. Der deutsche NFL-Podcast "Down, Set, Talk!" bereitet euch vor auf Woche 15 in der NFL!

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football. "Down, Set, Talk!" ist der offizielle NFL-Podcast von DAZN und SPOX.

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify und hier auf YouTube. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website.

Außerdem gibt es inzwischen offiziellen "Down, Set, Talk!"-Merchandise! Hier geht's lang!

Der Rundown von Folge 91 sieht so aus:

6:29 - TNG Preview: Ravens vs. Jets

17:22 - Deep Dive Preview: Packers vs. Bears

35:09 - Deep Dive Preview: Texans vs. Titans

47:29 - Preview Week 15

