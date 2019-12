NFL: Black Monday im LIVETICKER - Redskins feuern Allen, Rivera kurz vor Unterschrift

Die Regular Season 2019 ist vorbei und Black Monday ist hier! Am Montag nach dem letzten Spieltag werden traditionell die Weichen für die Zukunft gestellt. Welche Teams trennen sich von ihren Coaches, General Managern oder gar Teampräsidenten? Wer hält am Personal fest? SPOX begleitet den Tag im Liveticker.

Der Tag beginnt gleich mit einem Knaller: Die Washington Redskins entlassen ihren langjährigen Teampräsidenten Bruce Allen. Allen war seit 2010 für die Franchise tätig gewesen. Dass er seinen Posten abgeben müssen wird, schien bereits so gut wie sicher, allerdings war eine neue Rolle für ihn innerhalb des Teams für möglich erachtet worden.

Rivera schon heute neuer Redskins-Coach?

Auch in das Coaching-Karussell kommt mehr und mehr Bewegung. Auch hier legen die Redskins vor: Ron Rivera, ehemaliger Coach der Carolina Panthers, soll offenbar neuer Head Coach werden. Laut Ian Rapoport vom NFL Network soll die Entscheidung sogar schon im Laufe des Tages offiziell verkündet werden.

Rivera wird sich heute mit den Redskins zu einem Interview treffen. Ein Schritt zu dem es ohne sehr gute vorherige Verhandlungen laut Insidern gar nicht erst gekommen wäre.

Der 57-Jährige war von 2011 bis 2019 als Head Coach für die Panthers tätig gewesen. Rivera führte die Franchise 2015 in den Super Bowl und gewann drei Mal die NFC South. Allerdings schloss er nur drei Saisons mit einem Winning Record ab, nach fünf Siegen in zwölf Spielen wurde er in der laufenden Saison vorzeitig von seinen Aufgaben entbunden.

Cleveland Browns entlassen Freddie Kitchens

Schon vor Black Monday ist derweil die erste Entscheidung gefallen. Die Cleveland Browns haben sich von Head Coach Freddie Kitchens nach nur einer Saison wieder getrennt. Die Pleite gegen das schlechteste Team der Saison, die Cincinnati Bengals (2-14), war so etwas wie der letzte Sargnagel.

Zuvor bereits hatten sich die Panthers von Rivera und die Redskins von Jay Gruden getrennt.