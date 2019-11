NFL Week 12 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 13

Woche 13 in der NFL steht an - und sie verspricht eine gute zu werden! Mit den Ravens und den 49ers treffen in Baltimore zwei der besten Teams der Liga im direkten Duell aufeinander. Das Duell der Colts und der Titans verspricht bereits Playoff-Atmosphäre, Cleveland reist nur zwei Wochen nach dem Eklat-Spiel gegen die Steelers nach Pittsburgh. Und: Feiert Drew Lock sein Debüt? Wie gewohnt gibt's alle Sonntagsspiele in der RedZone-Konferenz bei DAZN ab 19 Uhr!

NFL Week 13 Scores LIVE

Hier findet ihr alle aktuellen Zwischenstände, Statistiken und mehr. Alle Spielberichte findet ihr im Laufe des Abends auf SPOX in diesem Artikel.

Auf DAZN könnt ihr neben der RedZone-Konferenz auch das Duell der Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers ab 19 Uhr live sehen!

NFL Week 13: Wer fällt aus?

Wer ist verletzt? Wer muss aus dem Fantasy-Lineup? Hier gibt's die Übersicht über alle Ausfälle in Week 13!

NFL Preview Week 13

Bye-Week: -

Indianapolis Colts (6-5) - Tennessee Titans (6-5) (So., 19.00 Uhr)

Playoff-Atmosphäre in Indiana! Das Rennen um den Divison-Sieg ist in der AFC-South nach wie vor völlig offen - erst Recht, wenn die Texans im Topspiel gegen New England verlieren sollten. Und: Auch ein Wildcard-Platz ist in der schwachen AFC für beide Teams definitiv noch im Bereich des Möglichen. Umso wichtiger wäre ein Erfolg im direkten Duell der beiden Division-Rivalen.

Die Gäste zählen dabei ganz besonders auf ihren neuen Quarterback-Liebling: Ryan Tannehill hat Tennessee seit der Übernahme des Starter-Postens neues Leben eingehaucht und zu vier Siegen in fünf Spielen geführt. Tatsächlich spielt der 31-Jährige derzeit den wohl besten Football seiner Karriere und zählt aktuell zu den überdurchschnittlichen Signal Callern der NFL. Mit einem weiteren guten Spiel gegen die Colts würde Tannehill, der im Frühjahr Free Agent wird, obendrein seinen Markwert weiter in die Höhe treiben.

Auf Hilfe aus dem Backfield kann sich der Quarterback dabei aller Voraussicht nach erneut verlassen. Derrick Henry war zuletzt brandheiß, lief zwei Mal in Folge für mehr als 150 Yards und zwei Touchdowns bei mehr als acht Yards pro Run. Die Run-Defense der Colts zählt in dieser Saison bislang zum Liga-Mittelfeld und lässt 4,3 Yards pro Carry zu.

Indy scheint derweil mit Jonathan Williams einen mehr als soliden Ersatz für Marlon Mack gefunden zu haben, der Running Back hat zwei 100-Yard-Spiele in Serie auf dem Konto. Folgt gegen die Titans der nächste starke Auftritt? Das Team von Head Coach Mike Vrabel zeigte sich in dieser Spielzeit besonders anfällig gegen Receiving Backs, nur fünf Teams lassen noch mehr Receiving Yards von Running Backs zu.

Sorgen bereitet derweil die Form von Jacoby Brissett. Nach einem guten Start in die Saison ist der 26-Jährige merklich abgekühlt und wird von den Colts mehr und mehr versteckt. In den letzten drei Spielen blieb Brissett immer unter 150 Passing Yards. Die nächste schlechte Nachricht: Hilfe im Receiving Corps ist nicht in Sicht. Eric Ebron (Knöchel) wurde unter der Woche auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt, T.Y. Hilton (Wade) erlitt derweil einen Rückschlag und wird erneut mindestens ein Spiel ausfallen.

Cincinnati Bengals (0-11) - New York Jets (4-7) (So., 19.00 Uhr)

In Cincinnati wurde Mission 1-15 ausgerufen: Die Bengals wollen unbedingt vermeiden, das dritte sieglose Team in der NFL-Geschichte zu werden und werden daher gegen die Jets wieder auf die Dienste von Andy Dalton setzen. Ryan Finley konnte sich nicht als Starter empfehlen, Dalton ist die klar bessere Option. Kann die Red Rifle seinem langjährigen Arbeitgeber in seinen (höchstwahrscheinlich) letzten Spielen für die Franchise nochmal einen Sieg bescheren?

Gegen die Jets müssen die Hoffnungen der Gastgeber, zumindest offensiv, auf Dalton ruhen. New Yorks Pass-Defense ist solide, in puncto Rush-Defense zählt die Unit von Gregg Williams allerdings zur absoluten Ligaspitze. Für die Bengals mit ihrer überforderten Offensive Line dürfte am Boden daher kaum etwas zu holen sein.

Da hilft natürlich auch nicht, dass AJ Green weiter ausfällt. Der Wide Receiver trainierte unter der Woche nicht und droht den Rest der Saison zu verpassen. Immerhin: In der Jets-Defense kann auch nicht mit einer Rückkehr von CJ Mosley gerechnet werden, der Linebacker fällt nach wie vor aufgrund einer Leistenverletzung aus.

Auf der Gegenseite wird Sam Darnold darauf hoffen, seinen Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Der Youngster findet sich in der Offense von Adam Gase offenbar immer besser zurecht, über die letzten vier Spiele warf er acht Touchdowns bei nur zwei Interceptions und zerlegte zuletzt die Raiders-Secondary. Angst machen müssen ihm die Bengals ohnehin nicht: Cincinnati lässt die meisten Yards pro Pass zu, laut DVOA sind nur die Dolphins noch schlechter gegen den Pass.

Carolina Panthers (5-6) - Washington Redskins (2-9) (So., 19.00 Uhr)

Ja, die Redskins können immer noch gewinnen! Der Sieg über die Lions in der Vorwoche war der erste in der noch jungen NFL-Karriere von Erstrundenpick Dwayne Haskins. Vollständig überzeugen konnte der Quarterback allerdings auch in diesem Spiel nicht. Einfacher wird die Aufgabe mit den Panthers vor der Brust zudem nicht: Carolina verbucht ligaweit die zweitmeisten Sacks, zudem stellt das Team eine (laut DVOA) Top-Ten-Defense. Haskins kämpft nach wie vor um seinen Platz als Franchise Quarterback, am Sonntag könnte ihm ein schwerer Test bevorstehen.

Haskins' Hoffnung muss dabei Terry McLaurin sein. Der Wide Receiver spielt bislang eine herausragende Rookie-Saison und war auch gegen Detroit für den entscheidenden Catch zum Game-Winning-Field-Goal verantwortlich. In der Vorwoche verfehlte Haskins den offenen McLaurin allerdings mehrfach, gegen die Panthers dürfte er noch weniger solcher Chancen kriegen.

Auch hinter dem Quarterback auf der Gegenseite steht nach wie vor ein Fragezeichen: Welchen Kyle Allen bekommen wir am Sonntag zu sehen? Gegen die Saints präsentierte sich der Vertreter von Cam Newton überzeugend, doch kann er wirklich längerfristig der Starting Quarterback einer Franchise sein? Die Redskins sind in der Secondary anfällig, die D-Line kann sich allerdings sehen lassen. Gewinnen Jonathan Allen, Matt Ioannidis und Co. das Duell an der Line of Scrimmage, könnte Allen zu Fehlern gezwungen werden.

Wenig zielführend dabei: Die Redskins werden auf die Dienste von Ryan Kerrigan verzichten müssen. Der Pass-Rusher konnte unter der Woche aufgrund einer Gehirnerschütterung nicht trainieren und wird das Spiel gegen die Panthers zu verpassen. Auch offensiv plagen die Gäste Verletzungssorgen: Paul Richardson (Oberschenkel) kfällt aus, der Einsatz von Running Back Chris Thompson (Zeh) ist noch fraglich.

Ebenfalls im Blickpunkt: Panthers-Kicker Joey Slye. Der 23-Jährige verlor das Spiel in der Vorwoche durch zwei verschossene Extrapunkte und ein vergebenes Field Goal quasi im Alleingang. Kickt Slye in dieser Woche ähnlich schlecht, dürfte seine Zeit in Carolina beendet sein.

Baltimore Ravens (9-2) - San Francisco 49ers (10-1) (So., 19.00 Uhr)