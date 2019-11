NFL Week 11 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 11

In der NFL steht Woche 11 an und es kommt zu ein paar großen Duellen. Die Baltimore Ravens empfangen die Houston Texans im Kampf der Dual-Threat-Star-Quarterbacks, während in Philadelphia das Rematch von Super Bowl LII mit den New England Patriots ansteht. Die New Orleans Saints wollen zurück in die Spur finden und die Los Angeles Rams werden an eine schmerzliche Vorjahres-Pleite erinnert. Wie gewohnt gibt's alle Sonntagsspiele in der RedZone-Konferenz bei DAZN ab 19 Uhr!

NFL Preview Week 11

Bye-Week: Packers, Titans, Giants, Seahawks.

Baltimore Ravens (7-2) - Houston Texans (6-3) (So., 19 Uhr)

Die Ähnlichkeiten dieser zwei Teams sind unverkennbar. Beide haben MVP-Kaliber-Quarterbacks, die sowohl über gute Arme verfügen als auch gut zu Fuß sind und in der MVP-Diskussion stehen. Zudem sind die Teams mit Defenses gesegnet, die sich opportunistisch präsentieren und selbst punkten können.

Die Ravens haben ihre vergangenen fünf Spiele in Serie gewonnen und damit ihre längste Siegesserie seit 2006 hingelegt. Das gibt ihnen eine komfortable Führung in der AFC North vor den Steelers (5-5) und Browns (4-6). Die Texans wiederum gewannen immerhin vier ihrer letzten fünf Spiele und führen die AFC Central an. Sie brachten gerade ihre Bye-Week hinter sich.

Ein wichtiger Faktor neben Deshaun Watson in der Offense der Texans ist Wide Receiver DeAndre Hopkins (27). Er braucht noch vier Receptions für 600 in seiner Karriere. Damit wäre er der zweitjüngste Receiver, der diese Marke erreichen würde. Nur Larry Fitzgerald war jünger. Der Meilenstein sollte am Sonntag fallen, denn Hopkins fing mindestens acht Pässe in seinen vergangenen vier Spielen und hat eine Serie von zwölf Spielen laufen, in denen er stets mindestens fünf Pässe gefangen hat.

Einer, der etwas dagegen unternehmen soll, ist Cornerback Marcus Peters, der via Trade von den Los Angeles Rams an die Ostküste kam. Peters führte sich gleich gut ein bei seinem neuen Team und erzielte schon zwei Pick-Sixes für die Ravens.

Die größte Herausforderung für die Texans-Defense wird freilich Lamar Jackson sein, der sein Team mit 702 Rushing Yards (6 TD) anführt und damit mehr hat als vier Teams in der Liga insgesamt in dieser Saison. Zudem warf er bislang für 2036 Yards und 15 Touchdowns.

Detroit Lions (3-5-1) - Dallas Cowboys (5-4) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Obwohl die Cowboys statistisch die beste Offense der Liga stellen - sie führen unter anderem in Total Yards und nach DVOA (29,6 Prozent) - sind sie momentan am Schwächeln. Sie verloren vier ihrer vergangenen sechs Spiele und sind seit letzter Woche gleichauf mit den Philadelphia Eagles.

Quarterback Dak Prescott lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken: "Dies ist eine selbstbewusste Truppe, die weiß, dass sie zur rechten Zeit in Form sein wird. Wir haben den Glauben und das Vertrauen, dass wir zur rechten Zeit bereit sein werden und die Dinge tun werden, die wir tun müssen."

Die Lions, die fünf ihrer vergangenen sechs Spiele verloren haben, müssen erneut auf Matthew Stafford verzichten, Jeff Driskel startet somit zum zweiten Mal in dieser Saison. Er präsentierte sich solide in der Vorwoche in Chicago (27/46, 269 YDS, TD, INT) und will nun darauf aufbauen. "Er ist ein talentierter Bursche", erklärte Cowboys-Head-Coach Jason Garrett. "Er ist groß. Er ist athletisch gut, er kann gut werfen."

Bei den Cowboys wiederum wird die Offensive Line ein wenig anders aussehen als üblich, denn Left Guard Connor Williams fällt mehrere Wochen infolge einer Arthroskopie im Knie aus. Für ihn wird Xavier Su'a-Filo einspringen, der Williams schon 2018 gelegentlich ersetzte.

Indianapolis Colts (5-4) - Jacksonville Jaguars (4-5) (So., 19 Uhr)

Er ist wieder da! Quarterback Nick Foles wird sein Comeback nach Schlüsselbeinbruch für die Jaguars geben und damit seinen zweiten Start überhaupt für sein neues Team absolvieren. Zur Feier des Tages feiert er auch ein Wiedersehen mit Colts-Head-Coach Frank Reich, welcher Foles als Offensive Coordinator 2017 bei den Philadelphia Eagles betreut hatte. "Er ist jemand, den ich mehr als alles andere bewundere. Er hat mein Leben so sehr beeinflusst und er wird nun an der anderen Seitenlinie stehen. Das wird sicher ein Spaß", sagte Foles. Beide gewannen zusammen in dem Jahr den Super Bowl.

Reich wiederum will seine Erfahrungen mit Foles zu seinem Vorteil nutzen: "Ich saß mit Defensive Coordinator Matt Eberflus zusammen und wir sprachen über Nicks Fähigkeiten, seine Einstellung und dergleichen. Ich habe ihm meine Gedanken über ein paar Details mitgeteilt."

Die Colts, die gerade erstmals seit über einem Jahr wieder zwei Niederlagen in Serie eingesteckt haben, werden wohl wieder auf Starting Quarterback Jacoby Brissett zurückgreifen können. Er trainierte zuletzt regelmäßig, nachdem er sich vor zwei Wochen am Knie verletzt hatte.

Historisch betrachtet ist dieses Duell eine klare Angelegenheit. Die Colts haben elf der ersten 14 Spiele gegen die Jaguars gewonnen. Allerdings wendete sich das Blatt in jüngster Vergangenheit. Die Jaguars gewannen seit Coach Doug Marrones Ankunft in Duval drei der vergangenen vier Spiele gegen die Colts. In den vergangenen drei Halbzeiten gaben sie nicht mal mehr einen Punkt ab. Um es zu verdeutlichen: Seit 2003 kassierte Indy nur zwei Shutouts. Der Gegner hieß jeweils Jacksonville unter Marrone.

Miami Dolphins (2-7) - Buffalo Bills (6-3) (So., 19 Uhr)

Im ersten Duell beider Teams in dieser Saison Mitte Oktober ließen die damals sieglosen Dolphins bereits aufblitzen, dass sie vielleicht doch nicht ganz so schlecht seien wie alle gedacht hatten. Sie führten über weite Teile der Partie, kassierten dann aber 22 Punkte im vierten Viertel und fielen auf 0-6. Seither allerdings gewannen sie ihre vergangenen zwei Spiele in Serie.

"Als wir das letzte Mal gegen sie gespielt haben, hatten wir das Gefühl, dass sie ein besseres Team seien als ihre Bilanz implizierte", sagte Bills-Head-Coach Sean McDermott unter der Woche. "Und das hat sich als richtig erwiesen. Sie spielen hart und sind diszipliniert. Sie schlagen sich nicht selbst", zollte McDermott Miami Respekt.

Während sich die Dolphins gerade defensiv in den vergangenen Wochen gesteigert haben und vor ihrer Bye-Week in den Wochen 6 bis 9 zumindest mal Ligadurschnitt waren in Scoring Defense und zugelassenen Yards, tritt die Offense der Bills ein wenig auf der Stelle. In ihren jüngsten zwei Niederlagen kamen sie auf ganze 29 Punkte insgesamt gegen die Eagles und in Cleveland. Dazwischen gewannen sie 24:9 gegen die Redskins.