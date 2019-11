NFL Week 10 Roundup: Mahomes ist zurück - letzte Chance für Trubisky?

Woche 10 in der NFL steht an. Das Playoff-Rennen nimmt an Fahrt auf, die Spreu trennt sich langsam aber sicher vom Weizen. Bei den Kansas City Chiefs feiert Patrick Mahomes sein Comeback, während Mitchell Trubisky in Chicago um seine Zukunft als Starter bangen muss. Bei den Bengals feiert Ryan Finley sein Debüt gegen eine unangenehme Defense, in New York kommt es zum innerstädtischen Duell. Und: Bruce Arians trifft auf sein altes Team. Wie gewohnt gibt's alle Sonntagsspiele in der RedZone-Konferenz bei DAZN ab 19 Uhr!

NFL Preview Week 10

Bye-Week: Broncos, Texans, Jaguars, Patriots, Eagles, Redskins

New York Jets (1-7) - New York Giants (2-7) (So., 19 Uhr)

Zum ersten Mal seit vier Jahren kommt es wieder zum New-York-internen Duell zwischen den Jets und den Giants. In dieser Spielzeit strahlt dieses Spiel allerdings nur wenig Glanz aus. Die Jets mussten sich in der Vorwoche den noch sieglosen Dolphins geschlagen geben und zählen derzeit ohne Frage zu den schwächsten Teams der NFL, auf Seiten der Giants sorgen derweil Verletzungssorgen und die Turnover-Probleme von Quarterback Daniel Jones für reichlich Sorgenfalten auf den Gesichtern.

Mit Evan Engram (Fuß) wird die gefährlichste offensive Waffe der Gäste am Sonntag ausfallen, auch Sterling Shepard (Gehirnerschütterung) wird wieder einmal nicht mit von der Partie sein. Zu allem Überfluss scheinen mit Center Jon Halapio (Oberschenkel) und Right Tackle Mike Remmers (Rücken) auch noch zwei wichtige Bestandteile der eigentlich soliden O-Line wegzufallen. Optimale Umstände für Jones sehen definitiv anders aus.

Immerhin: Die Jets-Defense, zu Saisonbeginn noch als mögliche positive Überraschung gehandelt, muss derzeit keinem Gegner Angst einjagen. Vor allem die Cornerback-Position ist nach wie vor eine große Baustelle, am Wochenende droht nun auch Darryl Roberts (Wade) auszufallen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Safety Jamal Adams, eigentlich der potenziell beste Spieler auf Seiten Gang Greens, nach seiner öffentlichen Fehde mit den Teamoffiziellen langfristig auf dem Feld präsentieren wird.

Das noch viel größere Problem des Teams ist derzeit allerdings fraglos die Offense: New York kommt auf weniger als einen Punkt pro eigenem Drive, was mit Abstand den letzten Platz in der NFL bedeutet. Nach seinem Horror-Auftritt gegen die Patriots und einem durchwachsenen Spiel in Jacksonville, blieb Sam Darnold selbst in Miami hinter den Erwartungen zurück und warf eine haarsträubende Interception. Wackelt der 22-Jährige nun auch gegen den Stadtrivalen, dürften die kritischen Stimmen nur noch lauter werden.

New Orleans Saints (7-1) - Atlanta Falcons (1-7) (So., 19 Uhr)

Klarer könnten die Voraussetzungen vor dem Division-Duell zwischen den Saints und den Falcons kaum sein: New Orleans hat seine letzten sechs Spiele allesamt gewonnen, davon einen Großteil ohne Star-Quarterback Drew Brees. Atlanta wartet derweil seit sechs Spielen auf einen Sieg. Wer hätte das zu Beginn der Saison geahnt?

Gute Nachrichten für die Gäste: Matt Ryan ist wieder fit und wird nach einem Spiel Pause im Superdome sein Comeback feiern. Die Probleme der Falcons befinden sich allerdings - trotz fragloser Defizite in der Offensive Line - in erster Linie in der Defense. Hier droht Cornerback Desmond Trufant (Zeh) auszufallen und auch sonst dürfte dem Team von Head Coach Dan Quinn, der mehr und mehr angezählt wird, kaum etwas Mut machen. Bislang hat Atlanta gerade mal sieben Sacks und vier Takeaways auf dem Konto - beides die schlechtesten Werte der Liga.

Auf Seiten der Saints ist zudem nicht nur Brees zurück, auch sein Waffen-Arsenal wird besser und besser. Das bedeutet, dass Running Back Alvin Kamara von seinen Knieproblemen zurückkehrt und auch Tight End Jared Cook nach überstandener Knöchelverletzung wieder auf dem Feld stehen wird. Gute Voraussetzungen für die Gastgeber.

Auf der Gegenseite dürften die Falcons alle Hände voll zu tun haben, Edge Defender Cameron Jordan in den Griff zu kriegen. Der 30-Jährige spielt bisher eine herausragende Saison, hat bereits acht Sacks auf dem Konto und darf sich durchaus Hoffnungen auf den Defensive-Player-of-the-Year-Award machen. Atlantas Right Tackle Kaleb McGary hat derweil in vielen Spielen noch Lehrgeld zahlen müssen und schon fünf Sacks zugelassen. Hier werden sich die Gäste eine Lösung in Form von Double-Teams oder Ähnlichem einfallen lassen müssen, andernfalls könnte es in der Pocket schnell ungemütlich für Ryan werden.

Tennessee Titans (4-5) - Kansas City Chiefs (6-3) (So., 19 Uhr)

Patrick Mahomes ist zurück! Nach zweieinhalb Spielen mit Matt Moore under Center wird der amtierende MVP in Tennessee aufs Feld zurückkehren - und die Chiefs-Offense damit automatisch mehrere Klassen besser machen. Moore schlug sich als Backup zwar überraschend gut und gewann zwei seiner drei Einsätze, das Upgrade durch den 24-Jährigen ist aber natürlich nicht von der Hand zu weisen.

Weniger gute Nachrichten für die Gäste: Left Tackle Eric Fisher, der unter der Woche erstmals Teile des Teamtrainings absolvierte, wird mindestens eine weitere Woche fehlen. Ersetzt wird Fisher, der seit knapp zwei Monaten aufgrund einer Leistenverletzung fehlt, somit einmal mehr von Cameron Erving.

Auf der Gegenseite sind derweil alle Augen auf Ryan Tannehill gerichtet. Der 31-Jährige präsentierte sich in den letzten drei Spielen klar besser als Marcus Mariota, gegen die Panthers hatte er allerdings auch so manchen Wackler in seinem Spiel. Gegen eine verbesserte Chiefs-Pass-Defense wird sich Tannehill somit steigern müssen, um sich langfristig für den Posten des Starting Quarterbacks in Tennessee zu empfehlen. Wenig hilfreich dabei: Tight End Delanie Walker (Knöchel) wird eine weitere Woche ausfallen, auch Wide Receiver Corey Davis (Hüfte) wird wohl fehlen.

Ein möglicher Weg zum Erfolg könnte derweil das Laufspiel über Running Back Derrick Henry darstellen. Die Run-Defense der Chiefs ist bereits die gesamte Saison über ein gewaltiges Problem und kostete KC schon so manches Spiel. Henry zeigte sich zuletzt in guter Form und holte in den vergangenen beiden Spielen respektable 4,7 Yards pro Run.

Cincinnati Bengals (0-8) - Baltimore Ravens (6-2) (So., 19 Uhr)