NFL Week 8 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 8

Woche 8 in der NFL steht an und gleich mehrere Teams bangen um ihre Star-Quarterbacks. Allen voran Drew Brees könnte aber für die New Orleans Saints zurückkehren. Die Buffalo Bills stehen vor ihrer bislang größten Herausforderung und wir haben gleich mehrere Revenge-Games auf dem Programm. Zudem steht Bill Belichick vor einem runden Jubiläum während Baker Mayfield Ungemach droht.

NFL Preview Week 8

Bye-Week: Dallas Cowboys, Baltimore Ravens.

Atlanta Falcons (1-6) - Seattle Seahawks (5-2) (So., 18 Uhr live auf DAZN)

Die Seahawks kassierten am vergangenen Wochenende erst ihre zweite Niederlage der Saison gegen die Baltimore Ravens. Das wiederum ist für die anstehende Partie aber ein gutes Omen, denn in Spielen direkt nach einer Niederlage ist Russell Wilson 29-7.

Wilson wiederum steht vor einem statistischen Meilenstein. Er benötigt am Sonntag nur 11 Passing Yards, um Eli Manning für die zehntmeisten Passing Yards in den ersten acht Jahren seiner Karriere zu überholen.

Noch mehr Geschichte: Wenn Linebacker Bobby Wagner gegen die Falcons 2 Tackles schafft, überholt er Eugene Robinson für die meisten in der Geschichte der Seattle Seahawks. Mit seinen 985 Tackles seit 2012 liegt Wagner in der NFL auf Rang 2 in diesem Zeitraum.

Bei den Falcons stellt sich die Frage, ob Quarterback Matt Ryan auflaufen kann. Er hat sich in der Vorwoche am Knöchel verletzt und droht erstmals nach 154 Starts in Serie auszufallen. Seine aktuelle Serie läuft seit 2009, nachdem er zwei Spiele verpasst hatte. Sein Ausfall wäre besonders bitter für die Falcons, weil Ryan gegen die Seahawks meist gut aussah: In sieben Spielen warf er für 16 Touchdowns und nur 4 Interceptions. Kann er nicht spielen, wäre Matt Schaub der Starter. Er startete zuletzt 2015 für die Baltimore Ravens.

Buffalo Bills (5-1) - Philadelphia Eagles (3-4) (So., 18 Uhr)

Mit einem Sieg würden die Bills ihren besten Saisonstart seit 26 Jahren perfekt machen. Gleichzeitig aber ließ der zähe 31:21-Sieg über die Dolphins am vergangenen Sonntag Fragen offen. Wie gut sind die Bills wirklich, nachdem sie in ihren bisherigen sechs Spielen nur gegen ein Team mit positiver Bilanz antraten - die ungeschlagenen Patriots? Center Mitch Morse will davon aber nichts wissen: "Es ist hart zu gewinnen. Es ist nicht fair, dass Leute versuchen, unseren Erfolg schlechtzureden, nur weil wir gegen ein schlechtes Team gespielt haben. Diese Jungs können auch Football spielen."

Die Eagles werden wohl eine größere Herausforderung für Buffalo darstellen, auch wenn sie gerade erst eine empfindliche Klatsche gegen ihren Division-Rivalen Cowboys einstecken mussten. Die Eagles starteten 3-2 mit zwei Siegen in Serie, verloren dann jedoch ihre letzten beiden Partien und kassierten jeweils weit über 30 Punkte. Ein Grund für die Inkonstanz ist dabei die Personaldecke. Zahlreiche Leistungsträger gerade in der Defense fehlen, darunter die Starting Defensive Tackles Malik Jackson und Hassan Ridgeway.

Offensiv geht dem Team vor allem Wide Receiver DeSean Jackson ab, der der personifizierte Deep Threat für Quarterback Carson Wentz ist. In Woche 1 noch fing er zwei Pässe über mehr als 50 Yards. Seit einer Verletzung in Woche 2 fehlte Jackson und das hatte Auswirkungen aufs Passspiel. Seither gelangen nur zwei Pässe über mindestens 30 Yards - Alshon Jeffery fing einen über 30 Yards, Nelson Agholor einen über 43 Yards.

Deep Balls sind derweil auch nicht die Stärke von Bills-QB Josh Allen. Der bringt nur 21,7 Prozent seiner Deep Balls an, was gerade gegen die Secondary der Eagles ein probates Mittel wäre. "Ich würde es nicht als frustrierend bezeichnen. Natürlich willst du, dass jeder Wurf ankommt. Aber ich werde wohl keinen guten Job gemacht haben, wenn ich nun all diese Fragen gestellt bekomme", kommentierte Allen sein Präzisions-Defizit.

Chicago Bears (3-3) - Los Angeles Chargers (2-5) (So., 18 Uhr)

Die Chargers haben nun drei Spiele in Serie verloren und das mit jeweils sieben oder weniger Punkten Unterschied. Viel Glück hatten sie also nicht. Und so droht ein historisch schlechter Monat Oktober. Mit einer weiteren Niederlage würden sie erstmals 0-4 durch den Oktober gehen seit dem Jahr 2000.

Zwei Extreme treffen aufeinander: Die Chargers lassen in dieser Saison eine Passquote von 74,6 Prozent zu. Halten sie diese Pace, steuern sie auf einen Negativ-Rekord in der NFL zu. Auf der anderen Seite wartet mit Mitchell Trubisky aber auch einer der unpräziseren Quarterbacks der Liga. Seine Passquote von knapp über 64 Prozent ist gut genug für Platz 19 in der NFL.

Chargers-QB Philip Rivers belegt Platz 4 der NFL mit 2114 Passing Yards und könnte zu einer Herausforderung für Chicago werden. Die Bears-Defense hatte zuletzt Probleme, Druck zu erzeugen und die Chargers bekommen in dieser Woche Left Tackle Russell Okung zurück, der mit einer Lungenembolie bis hierhin außer Gefecht war. Er sollte helfen, Rivers wieder besser den Rücken freizuhalten.

Detroit Lions (2-3-1) - New York Giants (2-5) (So., 18 Uhr)