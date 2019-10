NFL: New England Patriots traden Michael Bennett zu Dallas Cowboys

Die New England Patriots haben Defensive End Michael Bennett zu den Dallas Cowboys getradet. Bennett war erst in der Offseason per Trade von den Philadelphia Eagles nach Foxborough gekommen.

Für Bennett erhalten die Patriots entweder einen Sechst- oder Siebtrundenpick im Draft 2021 basierend auf der Einsatzzeit Bennetts, wie ESPN berichtet.

Bennett war in den ersten sechs Partien der Patriots aktiv, startete aber nur eine davon. Die Partie gegen die New York Jets in der vergangenen Woche verpasste er aufgrund einer teaminternen Sperre.

Bennett hatte eine Auseinandersetzung mit Defensive Line Coach Bret Bielema, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Bennett war nicht mit seiner geringen Einsatzzeit einverstanden.

In dieser Saison kam er auf Tackles und 2,5 Sacks über 35,6 Prozent der defensiven Snaps New Englands in den ersten sechs Spielen. Durch den Trade sparen die Patriots 2,5 Millionen Dollar an Cap Space.