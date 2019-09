NFL: Mega-Gehalt! Julio Jones steht bei Atlanta Falcons kurz vor Vertragsverlängerung

Julio Jones steht bei den Atlanta Falcons kurz vor einer Vertragsverlängerung und wird demnach zum bestbezahlten Wide Receiver der NFL. Das berichteten Tom Pelissero, Reporter des NFL Networks, und NFL-Insider Ian Rapoport am Samstag.

"Es stehen nur noch wenige Gespräche an, bis der Deal über die Bühne geht", fügte Rapoport an. Demnach erhält Jones einen Dreijahresvertrag, der ihm 22 Millionen Dollar pro Saison einbringen würde - kein Wide Receiver verdient mehr in der NFL. Zuvor galt Michael Thomas mit einem Fünfjahresvertrag und einem Gesamtvolumen von über 96 Millionen Dollar auf dessen Position als Topverdiener der Liga.

Besonders die Garantien stechen bei Jones' neuem Vertrag heraus. Mit einem fast zu 100 Prozent garantierten Gehalt stellt er einen neuen Rekord für Nicht-Quarterbacks auf. Zuvor hielt Trey Flowers mit 74 Prozent diesen Rekord.

Jones, der seit geraumer Zeit eine Gehaltsaufstockung fordert, hat bei den Falcons zwar noch einen Kontrakt über zwei Jahre, mit 9,6 bzw. im darauffolgenden Jahr 11,4 Millionen Dollar ist Jones im Vergleich zu den anderen Receivern aber enorm unterbezahlt.

Noch vor wenigen Tagen wollte sich Jones nicht dazu äußern, ob er für das Spiel gegen die Minnesota Vikings ohne neuen Vertrag zur Verfügung stehe. Der sechsfache Pro Bowler kam 2018 auf acht Touchdowns, 113 Receptions und führte mit 1.667 Receiving Yards die Liga an.