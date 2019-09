Mehr als zehn Millionen Dollar pro Jahr! Bears verlängern mit Whitehair

Die Chicago Bears und Guard Cody Whitehair haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter.

Die Verlängerung soll fünf Jahre betragen und dem 27-Jährigen 52,5 Millionen Dollar einbringen. 27,5 Millionen Dollar der Summe sind voll garantiert. Damit erhält Whitehair die zweithöchste garantierte Summe bei einer Vertragsverlängerung unter allen Spielern auf seiner Position.

Whitehair wurde 2016 in der 2. Runde des Drafts von den Bears ausgewählt. Seitdem spielte und startete er in allen 48 Spielen seines Teams und wurde in der vergangenen Saison in den Pro Bowl gewählt.

Der Rookie-Vertrag des Kansas-State-Absolventen wäre am Ende der kommenden Saison ausgelaufen und Whitehair wäre Free Agent geworden.