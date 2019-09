NFL News: Jennifer Lopez und Shakira treten in der Halftime Show von Super Bowl LIV in Miami auf

Jennifer Lopez und Shakira werden bei der Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show in Miami auftreten. Das gab die NFL am Donnerstagabend bekannt.

Damit wird es im Hard Rock Stadium in Miami am 2. Februar 2020 gleich zwei Co-Headliner geben.

"Seit ich Diana Ross bei der Halftime Show in den Himmel habe fliegen sehen, träume ich davon, beim Super Bowl aufzutreten", erklärte Jennifer Lopez. "Und jetzt ist es sogar noch größer, weil es nicht nur der 100. Geburtstag der NFL ist, sondern weil ich mit einer weiteren Latina auftreten werde."

Für Shakira ist es ebenfalls ein besonderer Ehrentag: Sie hat am 2. Februar Geburtstag. "Das ist der wahre Amerikanische Traum und wir werden die Show unseres Lebens abliefern", betonte sie.

Sowohl Lopez (50) als auch Shakira (42) treten zum ersten Mal beim Super Bowl auf. Im vergangenen Jahr verfolgten allein in den USA 100 Millionen Zuschauer das Konzert in der Halbzeitpause. Die US-Amerikanerin und die Kolumbianerin, die mit Barca-Profi Gerard Pique verheiratet ist, sind gleichzeitig die ersten Künstler, die beim größten Sportereignis der USA auftreten, seitdem die Liga eine Partnerschaft mit Roc Nation eingegangen ist. Die Firma von Rap-Mogul Jay-Z berät die NFL unter anderem in der Auswahl der Künstler.

Im vergangenen Jahr war Maroon 5 der Headliner in der Halftime Show von Super Bowl LIII in Atlanta.

