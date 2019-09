NFL: Cleveland Browns spielen 2019 zuhause in Color-Rush-Trikots

Die Cleveland Browns haben ihre Primär-Farben auf den Uniformen für die Saison 2019 geändert. Künftig spielen sie in ihren Heimspielen in den sogenannten Color-Rush-Trikots.

Wie die Browns unter der Woche verkündeten, werden sie in der kommenden Spielzeit mit ihren Color-Rush-Trikots, die Teams bis jetzt hauptsächlich als Sondertrikots für Donnerstagabend-Spiele verwendeten, in Heimspielen auflaufen. Ihre bisherigen Heimtrikots mit der braunen Grundfarbe und einem weißen sowie zwei orangenen Querstreifen an den Schultern und weißen Hosen bleiben im Schrank.

Die Color-Rush-Trikots sind ebenfalls in der Grundfarbe braun gehalten und haben zudem orangefarbene Ringe an den Ärmeln sowie Nummern in derselben Farbe. Hinzu kommen braune Hosen.

Die Browns mussten sich diesen Schritt von der NFL genehmigen lassen, da sie frühestens 2020 auf ganz neue Heimtrikots umsteigen können.

Grund für die Änderung scheint Aberglaube zu sein. Die Browns trugen die Color-Rush-Trikots 2018 erstmals beim Debüt von Quarterback Baker Mayfield an einem Donnerstag gegen die New York Jets. Das Team gewann 21:17 und fuhr damit seinen ersten Sieg seit damals über einem Jahr in der NFL ein. Es war der Startschuss für die beste Browns-Saison (7-8-1) seit 2007 (10-6).