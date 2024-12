NBA-Rekorde für die Ewigkeit: An ihn kommt auch "Point God" Chris Paul nicht ran

Mit zehn Assists gegen die New Orleans Pelicans krönte sich Chris Paul am 8. Dezember zum zweitbesten Vorlagengeber der NBA-Geschichte: In seinem 20. Jahr in der Liga zog der 39-Jährige an Jason Kidd (12.091) vorbei und kommt jetzt auf 12.099 Assists. Eine gigantische Zahl - aber der Rückstand auf den Führenden ist riesig.

Ein Grund, sich ein paar Bestmarken genauer anzuschauen: Welche Rekorde sind unantastbar - und welche könnten in naher Zukunft geknackt werden?

(Alle Statistiken vom 10. Dezember 2024)