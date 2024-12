NBA News und Gerüchte: Los Angeles Lakers diskutieren über Pause für LeBron James - große Ehre für Franz Wagner

© getty

NBA News: Verletzungssorgen - Green und Butler angeschlagen

Die Superstars in der NBA werden weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Die nächsten Opfer sind Jimmy Butler und Draymond Green. Butler hatte sich am Sonntag bei der Begegnung gegen die Toronto Raptors am Knie verletzt und musste bei der Niederlage gegen die Boston Celtics in der vergangenen Nacht zuschauen. "Jimmy Buckets" hatte bereits zuvor in dieser Saison vier weitere Spiele aufgrund einer Knöchelverletzung verpasst. Sein Coach zeigte sich jedoch optimistisch in Hinblick auf eine baldige Rückkehr: "Wir werden sehen, was passiert, sobald wir zurück in Miami sind", sagte Trainer Erik Spoelstra vor der Partie. In der Nacht auf Donnerstag empfangen die Heat (9-10) die Lakers (12-9).

Auch die Golden State Warriors (12-7) bangen um ihre Stars. Nachdem Stephen Curry bereits mehrere Spiele aufgrund einer Knöchelverletzung und Knieproblemen fehlte, ist nun Draymond Green angeschlagen. Während Currys Einsatz in der Nacht auf Mittwoch gegen Denver als wahrscheinlich gilt, gilt Green als fraglich. Der ehemalige Defensive Player of the Year verpasste am Montag mit Wadenproblemen das Training. "Wir müssen vorsichtig mit ihm sein", zeigte sich Head Coach Steve Kerr besorgt. Mit Blick auf seine alternden Stars gab Kerr zudem zu Protokoll: "Wir werden versuchen, ihre Minuten möglichst gering zu halten. Wir müssen aktiv dafür sorgen, dass sie gesund bleiben."