Der Slowene hat sich beim 132:91 gegen die New Orleans Pelicans in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch "eine Verstauchung des rechten Handgelenks" zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung am Donnerstag ergab. Doncic soll "in einer Woche neu untersucht werden", hieß es in der Mitteilung der Mavs.

Nach dem holprigen Saisonstart gewann das Team um den deutschen Defensivspezialisten Maxi Kleber zuletzt drei Spiele in Serie. Der Vizemeister steht mit 8:7 Siegen auf Rang zehn in der Western Conference.