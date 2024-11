"Er war schon immer ein Clown": NBA-Superstar Kevin Durant ätzt gegen ESPN-Host - und bekommt Kontra

Sportlich gesehen sind die Phoenix Suns fast perfekt in die neue NBA-Saison gestartet: Nach einem knappen 118:116 gegen die Philadelphia 76ers in der Nacht auf Dienstag steht das Team bei einer Bilanz von 6-1. Topscorer Kevin Durant (35 Punkte), der kurz vor Schluss die entscheidenden Punkte erzielte, macht derzeit aber abseits des Courts Schlagzeilen.

Konkret geht es um Stephen A. Smith. Der streitbare ESPN-Moderator, der unter anderem das "First Take"-Diskussionsformat in den USA populär gemacht hatte, ist mit seinen öffentlichen Urteilen den NBA-Stars regelmäßig ein Dorn im Auge.

Am Samstag hatte Durant mit seiner Meinung zum 57-Jährigen nicht hinter dem Berg gehalten. "Ich bin schon 18 Jahre in der NBA. Ich habe Stephen A. noch nie beim Training gesehen, beim Videostudium oder beim Aufwärmen. Ich sehe ihn immer nur im Fernsehen, wie er Mist über die Spieler labert", sagte KD gegenüber The Athletic. "In meinen Augen ist er ein Clown. Er war schon immer ein Clown. Das könnt ihr gern so schreiben."

Das wollte Smith nicht auf sich sitzen lassen. Am Montag schlug er in seiner Show öffentlich zurück: "Bei allem Respekt, Kevin Durant: Kannst du mit den Lügen aufhören?" KD habe ihn "in Oklahoma City in der Umkleide gesehen, ebenso in seiner Zeit in Golden State. Mit Sicherheit auch im Laufe seiner Karriere bei Spielen vor Ort."

Er müsse aber mittlerweile nicht mehr zum Shootaround oder nach den Spielen in die Kabine kommen, betonte Smith, der vor seiner Zeit bei ESPN die NBA für den Philadelphia Inquirer gecovert hatte: "Ich habe zufällig eine Hit-Show, die seit zwölf Jahren die Nummer eins ist. Ich habe Besseres zu tun."