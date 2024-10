NBA Preseason 2024: Die wichtigsten Fragen vor dem Start - Matches, Spielplan, Termine, Übertragung

© getty

NBA Preseason 2024: Übertragung im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle NBA-Fans! Der Auftakt der Preseason am Freitag, dem 4. Oktober, ist für alle kostenfrei verfügbar. Das Unternehmen ProSiebenSat.1 zeigt das Spiel (nur) via Livestream auf seinen Portalen ran.de, in der ran-App sowie auf JOYN. Auf denselben Ausspielwegen wird auch die Partie zwischen den New Orleans Pelicans sowie den Miami Heat am 13. Oktober (21 Uhr) zu sehen sein.

Die Hauptadresse für NBA-Basketball in Deutschland wird auch in der kommenden Saison DAZN heißen. Der Sportstreamingdienst zeigt zahlreiche Spiele der regulären Saison live auf seiner Plattform. Aber auch in der Preseason werden Abonnenten fündig. So zeigt DAZN die beiden Spiele zwischen den Boston Celtics und den Denver Nuggets im Livestream. Weitere Highlight-Spiele werden auf dem Kanal "NBA TV" zu sehen sein, der auf der Website integriert ist. Eine Übersicht der Spiele auf dem Sender findet Ihr hier.