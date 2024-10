NBA News und Gerüchte - "Das war abgefahren": Kevin Durant erklärt Versagen von der Freiwurflinie - ehemaliger Fitnesstrainer verklagt die Clippers wegen des Umgangs mit Kawhi Leonards Verletzungen

© getty

NBA-News: "Das war abgefahren" - KD erklärt Freiwurf-Fiasko

Beim Auftaktsieg der Suns in LA passierte Kevin Durant etwas, was sonst Seltenheitswert hat - er verwarf zwei Freiwürfe in Folge im vierten Viertel. Durant, der über seine Karriere fast 90 Prozent von der Linie traf, erklärte den Patzer nach der Partie mit der neuen Intuit-Arena der Clippers. "Ja, das war abgefahren", sagte der 36-jährige. "Ich musste einfach die ganze Zeit in die Ränge starren. Das ist einfach neu für mich."

Durant spricht dabei "The Wall" hinter den Körben an. "The Wall" besteht aus 51 Reihen vollgepackt mit Clippers-Fans und ist in der NBA-Landschaft bisher Alleinstellungsmerkmal in der Bauart. Der Intuit-Dome wurde in der Nacht auf Donnerstag von den Clippers als neue Arena eingeweiht.