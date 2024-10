Ein Hauch von Free Agency! Sechs NBA-Stars verlängern am letzten Tag der Offseason

NBA: Gleich fünf teure Vertragsverlängerungen am letzten Tag der Offseason

Kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison haben gleich mehrere Teams Nägel mit Köpfen gemacht und Leistungsträger langfristig gebunden. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Während fünf junge Spieler den ersten richtig dicken Vertrag ihrer Karriere abschlossen - und so nicht bis zum kommenden Sommer warteten, wenn das Geld selbst in der Free Agency nicht so locker sitzen könnte -, verlängerten die Denver Nuggets mit einem Veteran.

Die Verträge im Überblick: