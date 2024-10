NBA News und Gerüchte: Diagnose ist da - Stephen Curry fällt für mindestens zwei Spiele aus

NBA News: Stephen Curry fällt für mindestens zwei Spiele aus

Es war eine Schocksekunde für alle Fans der Golden State Warriors. Im Schlussviertel gegen die Clippers knickte Superstar Stephen Curry unglücklich um und musste das Spiel vorzeitig verlassen.

Noch am selben Abend veranlasste der Klub die Durchführung eines MRT. Wie der Verein nun mitteilte, sei dabei "kein struktureller Schaden" festgestellt worden, stattdessen habe sich Curry eine Zerrung zugezogen.

Am Freitag werde diese Situation um den Starguard erneut bewertet. Beim Spiel gegen die Houston Rockets in der Nacht auf Sonntag (1 Uhr) könnte Curry also schon wieder auf dem Parkett stehen.

Die Warriors waren mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet, ehe man die Partie gegen die Clippers ohne Curry verlor. In den ersten Spielen erzielte Curry in durchschnittlich 26,4 Spielminuten 18,3 Punkte, 5,3 Rebounds und 6,7 Assists bei einem starken Plus-Minus-Wert von 15,7.