"Sie haben eine Zielscheibe auf dem Rücken": Wie die Knicks und Sixers Boston den Titel abknöpfen wollen

Toronto Raptors: Die Strategie der Offseason

Die Championship von 2019 ist lange her ... In der letzten Saison schmierten die Raptors zum Ende hin richtig ab (2-19 in den letzten 21 Spielen), mit Pascal Siakam war zuvor das letzte Puzzleteil des Titelteams abgegeben worden. Außerdem holte man per Trade RJ Barrett und Immanuel Quickley von den Knicks. Lange hatte man sich in Kanada gegen das "R-Wort" gewehrt, aber jetzt ist es da: "Ich würde das Wort 'Rebuilding' nutzen, das passt", sagte Team President Masai Ujiri am Media Day, angesprochen auf die kommende Spielzeit. "Ich denke, dass wir einen klaren Weg vor uns haben.

Der dazu nötige Franchise Player soll Scottie Barnes sein, deshalb wurde mit ihm direkt langfristig verlängert. Auch Quickley bekam in der Offseason einen fetten Vertrag - für manche war dieser ein bisschen zu heftig. Aber mit dem Duo, Barrett und Center Pöltl hat man immerhin ein Quartett am Start, dass zusammen ein gutes Plus/Minus hinlegte. Die Frage ist, ob Gradey Dick als komplementärer Dreierschütze die Antwort ist, oder ob weiter gesucht werden muss. Das eine oder andere Experiment von Head Coach Darko Rajakovic dürfte es geben. Im Draft biss man mehrfach vom Apfel: Ja'Kobe Walter könnte schon dieses Jahr ein paar Minuten beisteuern, aber ein Game-Breaker ist eher nicht dabei.

Toronto Raptors: Die Stärken und Schwächen

Barnes steigerte sich in der letzten Saison auf fast 19,9 Punkte, 8,2 Rebounds und 6,1 Assists im Schnitt. Der Lohn war seine erste All-Star-Nominierung - er soll das neue Gesicht der Raptors werden. Mit Barrett und dem pfeilschnellen Quickley könnte das "BBQ"-Trio durchaus den einen oder anderen Gegner vor Probleme stellen.

Der zweite Anzug spannt allerdings gewaltig: Der Unterschied von den Startern zur Bank ist teilweise extrem hoch, hinter Brown und Olynyk regiert eher das Prinzip Hoffnung. Zudem gab es schon in der Vorbereitung das eine oder andere Wehwehchen, etwa bei Barretts Schulter oder Bruce Browns Knie. Defensiv war man letztes Jahr viel zu harmlos, das will Rajakovic aber mit mehr Aggressivität ändern: "Wir wollen mehr Druck auf den Ball, mit aktiven Händen. Der wichtigste Spieler wird der sein, der den Ball verteidigt. Damit fängt alles an."

