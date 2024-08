Stephen Curry verlängert Vertrag bei den Warriors um ein weiteres Jahr und bricht irre Schallmauer

© getty

In der vergangenen Saison kam Curry auf durchschnittlich 26,4 Punkte, 5,1 Assists und 4,5 Rebounds pro Spiel. Er hält den Rekord für die meisten Drei-Punkte-Würfe in der NBA-Geschichte (3.747).

Bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Paris hatte Curry mit seinen herausragenden Leistungen im Halbfinale gegen Serbien und im Endspiel gegen Frankreich maßgeblichen Anteil am Gewinn der Goldmedaille von Team USA.