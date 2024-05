Diagnose bei Kristaps Porzingis da: Center der Boston Celtics fällt mehrere Spiele aus

Die Celtics führen in der Serie gegen die Heat mit 3-1 und können sich das Ticket für die Conference Semifinals in der Nacht auf Donnerstag (1.30 Uhr) sichern. Gegner in der nächsten Playoff-Runde wären die Cleveland Cavaliers oder Orlando Magic. In dieser Serie führen die Cavs aktuell mit 3-2.

In der Regular Season legte Porzingis im Schnitt 20,1 Punkte und 7,2 Rebounds auf und hatte großen Anteil daran, dass sich das Team mit einer Bilanz von 64-18 den Top-Seed in der Eastern Conference sicherte.

Auch die Heat haben einen weiteren Ausfall zu beklagen: Rookie Jaime Jaquez Jr. wird Spiel 5 mit einer Hüftverletzung verpassen. Er ist mit dem Team nicht nach Boston gereist. Miami muss bereits auf Jimmy Butler und Terry Rozier verzichten.