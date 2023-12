Nach Sturz bei Konzert: Lakers-Legende Kareem Abdul-Jabbar an gebrochener Hüfte operiert

Kareem Abdul-Jabbar wurde nach einem Sturz bei einem Konzert in Los Angeles an der gebrochenen Hüfte operiert. Dies teilte seine langjährige Geschäftspartnerin Deborah Morales am Samstag mit.

"Wir sind alle sehr dankbar für die Unterstützung, die Kareem zuteil wurde, insbesondere von der Feuerwehr von Los Angeles, die Kareem vor Ort geholfen hat, und von dem großartigen medizinischen Team und den Ärzten des UCLA-Krankenhauses", heißt es in der Erklärung. Abdul-Jabbar spielte 20 Saisons in der NBA und gewann insgesamt sechsmal die Meisterschaft mit den Milwaukee Bucks und den Los Angeles Lakers. Erst in der vergangenen Saison wurde er von LeBron James als Anführer der ewigen Scorerliste abgelöst. Den Rekord hielt Abdul-Jabbar, der als Lew Alcindor geboren wurde, mit 38.387 Punkten von 1984 bis 2023. In den vergangenen Jahren hatte er bereits häufiger gesundheitliche Probleme. 2009 gab er bekannt, dass er an einer seltenen Form von Leukämie erkrankt ist. 2015 erhielt er bei einer Herzoperation in Folge einer Erkrankung einen vierfachen Bypass. Abdul-Jabbar wurde zu seiner aktiven Zeit mit einer Körpergröße von 2,18 Meter aufgeführt, das führte bei anderen ehemaligen Sportlern dieser Größe vermehrt zu körperlichen Problemen.