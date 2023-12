"Kenne das, seit ich 16 bin": Zion Williamson adressiert Kritiker nach Gala gegen Minnesota

Zion Williamson hat nach der heftigen Kritik der vergangenen Tage gegen Minnesota die richtige Antwort gegeben. 36 Punkte waren ein Saisonbestwert für den Forward, der nach dem Spiel auch einige Worte für seine Kritiker übrig hatte.

Es waren ungemütliche Tage für Zion Williamson, nachdem der Star der Pelicans im Halbfinale des In-Season Tournaments gegen die Los Angeles Lakers nur 13 Punkte bei acht Würfen verbuchte und im Anschluss im nationalen Fernsehen scharf kritisiert wurde. Zuletzt legte auch Stephen A. Smith in seiner Talkshow nach, indem er Geschichten aus New Orleans über das Essverhalten des 23-Jährigen teilte.

"Es ist eine Schande", wetterte der ESPN-Mann bei First Take. "Ich kenne Köche in New Orleans und ich übertreibe hier nicht, ich zitiere Menschen. Die Köche dort lieben ihn, jeder von ihnen will ihn treffen, weil er dann auch in ihr Restaurant kommt. Was man aus New Orleans hört, ist, dass er dort einfach alles isst."

Es waren teils Attacken unter der Gürtellinie, die Williamson über sich ergehen lassen musste, gegen Minnesota lieferte der Forward mit einem Saisonbestwert von 36 Punkten genau die richtige Antwort. Die beste Defense der Liga konnte Zion nicht vom Korb fernhalten, der frühere Top-Pick verwandelte einige extrem schwere Leger und verfehlte nur vier seiner 17 Würfe.

"Wenn mich jemand kritisiert, weil er möchte, dass ich besser werde, dann bedanke ich mich dafür. Aber auch so darf jeder seine eigene Meinung haben. Sowas kann ich nicht kontrollieren", adressierte Williamson die Attacken nach dem Spiel. "Ich kenne das, seit ich 16 Jahre alt war. Wenn du einer der besten Spieler der Welt sein möchtest und dann nicht lieferst oder schlecht aussiehst, dann kann man das schon fast erwarten. Ich bin einfach nur froh, dass wir heute die richtige Antwort gegeben haben."

Williamson nahm auch noch einmal zum Debakel gegen die Lakers Stellung und beschönigte nichts: "Dafür muss man nicht Quantenphysik studiert haben, wir haben schlecht gespielt. (...) Heute haben wir eine gute Antwort gegeben, aber wir müssen einfach konstanter agieren.

Auch Coach Willie Green zeigte sich zufrieden nach dem Sieg gegen die Wolves: "Es war für Zion sicher eine Erleichterung, dass er wieder spielen und die richtige Antwort geben konnte. Er hat toll gespielt und uns getragen."

Zion Williamson: Seine Stats in der Saison 2023/24 für die Pelicans