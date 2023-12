NBA - "Der Ja-Effekt!": Ja Morant wird nach historischem Comeback zu Memphis Grizzlies gefeiert

Ja Morant gelang ein historisch gutes Comeback zu den Memphis Grizzlies inklusive Gamewinner gegen die New Orleans Pelicans und seinen Rivalen Zion Williamson, das ging in Ligakreisen nicht unter.

"Er ist zurück" erkannten unter anderem Vince Carter und Nick van Exel an, Kevin Garnett erkannte den "Ja Effekt" an. Auch LeBron James verpasste die Rückkehr von Morant nach 25 Spielen Sperre wegen Vorzeigen von Schusswaffen auf Social Media nicht. Mit 34 Punkten (12/24 FG, 0/5 3P, 10/12 FT) stellte der Guard einen neuen Rekord auf für das erste Spiel nach solch einer langen Pause.

Diese Leistung krönte Morant mit einem Gamewinner gegen die Pelicans, was gegen Zion Williamson (13 Punkte, 5/12 FG) vermutlich eine weitere persönliche Note hat. Williamson wurde im Draft 2019 als einziger Spieler vor Morant ausgewählt. Das siebte direkte Duell der beiden Spieler und ihren Teams entschied Morant genau um 9:01 Ortszeit mit dem Treffer für sich, was der Postleitzahl 901 von Memphis entspricht.

Wie in einem Hollywood-Film sah es lange gar nicht nach einem guten Abend für Memphis aus, beim Rückstand von 24 Punkten vor der Pause blickten die Grizzlies dagegen ihrer sechsten Niederlage in Folge entgegen. Morant legte 27 seiner Zähler jedoch im zweiten Durchgang auf, auch Jaren Jackson Jr. (16, 4/5 FG) drehte auf.

Ja Morant trifft Gamewinner: "Nein verdammt, du kriegst den Ball"

Morant fragte darum im Timeout vor seinem Gamewinner, ob sie den Ball in die Hände von JJJ bringen sollten für den letzten Wurf. "Nein verdammt, du kriegst den Ball", schritt Desmond Bane jedoch ein, wie Morant nach dem Spiel mit einem Lächeln teilte.

Die Freude war ihm schon vorher anzusehen, das hatte sich sein Head Coach Taylor Jenkins gewünscht. "Meine einzige Erwartung war, dass er Spaß hat", sagte Jenkins: "So will man Ja spielen sehen, schnell und frei mit seinen dynamischen Fähigkeiten." Morant wirkte teilweise erschöpft und traf seinen Sprungwurf nicht gut, sein Zug zum Korb war jedoch gewohnt schwer bis unmöglich zu stoppen. "Er konnte machen, was er wollte", erkannte Williamson an: "Ja kam viel zum Korb, das hat das Spiel für sie eröffnet."

"Ich habe hart gearbeitet, aber es gibt nichts wie NBA-Basketball", betonte Morant: "Ich musste mich einfach fokussieren und durchziehen. Wie in meinem gesamten Leben, ich muss einfach weitermachen, egal was passiert." Morant teilte nach dem Spiel den Chat mit seiner Mutter, die ihm vor seinem Comeback motivierende Worte auf den Weg gab.