"Das wurde vermasselt" - Joel Embiid trauert Ben Simmons nach und gesteht Fehler ein

Joel Embiid hat in einem Podcast mit Teamkollege Tyrese Maxey über seine Jahre mit Ben Simmons bei den Philadelphia 76ers gesprochen. Der amtierende MVP beteuerte, dass er gerne weiter mit dem Australier in Philadelphia gespielt hätte.

Außerdem verteidigte er seinen früheren Mitspieler, der immer wieder dafür kritisiert wurde, dass er über die Jahre keinen Sprungwurf entwickelt habe. "Ich war immer einer der Leute, die nicht daran geglaubt haben, dass er unbedingt einen Sprungwurf benötigt hätte", sagte Embiid bei Maxey on the Mic. "Er war auch so gut, ein richtiges Monster und fast genauso schnell wie du", bezog sich Embiid dabei auf seinen Gegenüber Maxey.

Stattdessen merkte der MVP an, dass es eher die Probleme an der Freiwurfline waren, die Simmons zu schaffen machten. Über seine Karriere netzte Simmons gerade einmal 59 Prozent seiner Freebies, sein Bestwert über eine Saison betrug lediglich 62,1 Prozent in der Saison 2019/20.

"Wenn er nur ein Mittel gefunden hätte, um zwischen 75 und 80 Prozent von der Freiwurflinie zu treffen, dann hätte das alles verändert", bedauerte Embiid, der insgesamt vier Jahre an der Seite von Simmons verbrachte, bevor dieser nach den verkorksten Playoffs 2021 einen Trade forderte. Nach der Niederlage in Spiel 7 gegen Atlanta zweifelte nicht nur der damalige Coach Doc Rivers Simmons' Zukunft in Philadelphia an, auch Embiid feuerte einige verdeckte Spitzen in Richtung des Australiers, der sich in der Folge weigerte, noch einmal für Philadelphia aufzulaufen.

Rückblickend bezeichnete es Embiid, zusammen mit Draft-Trade von Mikal Bridges nach Phoenix im Jahr 2018, als den größten Fehler der Franchise während seiner Zeit. "Wir haben perfekt zusammengepasst, aber ich glaube, dass das vermasselt wurde. Ich bin immer noch sauer, dass es so enden musste."

Simmons wurde im Februar 2022 schließlich nach Brooklyn getradet, im Gegenzug schnappten sich die Sixers James Harden, der aber selbst nach gut einer Saison ebenfalls einen Trade forderte. Simmons hat dagegen erst 48 Spiele für die Nets absolviert, aufgrund hartnäckiger Rückenprobleme konnte der Australier aber nie an seinen früheren Leistungen anknüpfen. In durchschnittlich 27 Minuten verbuchte Simmons 6,9 Punkte, 6,8 Rebounds sowie 6,2 Assists für die Nets.

Ben Simmons: Seine Stats bei den Philadelphia 76ers