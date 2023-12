NBA - Power Ranking: L.A. Clippers kommen mit James Harden ins Rollen - Denver Nuggets nicht mehr das beste Team im Westen

© getty

Platz 1: Boston Celtics (20-5)

Letztes Ranking: 2

2 Offense: 118,2 (6.) | Defense: 109,7 (3.) | Net-Rating: 8,5 (2.)

Boston ist das einzige Team, welches daheim noch ungeschlagen ist (14-0), zuletzt wurden die aufmüpfigen Magic zweimal im Zaum gehalten. Überhaupt stehen die Celtics bei 14-4 in Spielen gegen Teams mit positiver Bilanz, kein anderes Team hat mehr als zehn solcher Erfolge auf der Habenseite. Die Top-6 steht, doch an dieser Stelle auch ein Shoutout an Sam Hauser, der weiter ein gewisserloser Schütze ist (45 Prozent Dreier) und zudem besser verteidigt, als das viele annehmen. Nun steht die Woche der Wahrheit an, hier das Programm: in Golden State, in Sacramento, bei den Lakers, bei den Clippers - Kalifornien ist einfach wunderschön.