Jakob Pöltl von den Toronto Raptors im Interview: "Können mit jeder Mannschaft mithalten"

Seit sieben Jahren spielt der Österreicher in der NBA. Dennoch verbrachte Jakob Pöltl seine Karriere nur bei zwei verschiedenen Teams - fast untypisch in der von Fluktuation geprägten NBA, aber passend zum ruhigen Gemüt des Wieners.

Nach den ersten beiden Jahren im lebhaften Toronto wechselte Pöltl per Trade ins konservative San Antonio. Ein radikaler Tapetenwechsel, wie der 28-Jährige zugibt: "San Antonio und Toronto sind komplett verschiedene Städte. Toronto ist eine Metropole, eine Weltstadt, in der immer etwas los ist. San Antonio hingegen ist viel ruhiger. Das Leben hier ist eher wie in einer Kleinstadt, viel familiärer."

In den viereinhalb Jahren in Texas machte Pöltl einen großen Entwicklungsschritt, steigerte seine abendliche Punkteausbeute von anfangs 5,5 auf 13,5 in der Saison 2021/22. Auch die Rebounds pro Spiel stiegen von 5,3 auf 9,3 an. Anteil daran hatte insbesondere auch Spurs-Trainerlegende Gregg Popovich. "Er hat viel Vertrauen in mich gesteckt und mich als Spieler wachsen lassen", betont Pöltl. "Wir waren uns immer sehr einig, wie wir das Spiel angehen wollen. Deshalb hatte ich immer ein gutes Verhältnis zu ihm."