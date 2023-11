NBA - Kelly Oubre Jr. von Auto angefahren: Forward fällt für unbestimmte Zeit aus

Kelly Oubre Jr. wird den Philadelphia 76ers auf unbestimmte Zeit fehlen. Der Forward wurde bei einem Spaziergang von einem Auto angefahren und wurde danach in ein Krankenhaus gebracht.

Abonniere SPOX auf WhatsApp!

Wie ein Sprecher der Sixers gegenüber ESPN bestätigte, ist der Zustand von Oubre aber stabil und der 27-Jährige konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Welche Verletzungen sich der Forward zugezogen hat, ist noch unbekannt. Die Sixers vermeldeten aber, dass Oubre in dieser Saison zurückkehren wird. Wann das sein wird, ist allerdings noch unklar.

Laut der Polizei wurde Oubre in der Innenstadt in der Nähe seiner Wohnung gegen 19 Uhr Ortszeit angefahren, als er eine Kreuzung überquerte, der Fahrer beging in der Folge Fahrerflucht und wird nun von den Behörden aktiv gesucht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Oubre war eine der positiven Überraschungen der Sixers zum Saisonstart und hatte großen Anteil daran, dass die Sixers zuletzt sieben Spiele in Serie gewinnen konnten. Der 27-Jährige hatte erst im September einen Vertrag zum Minimum unterschrieben, startete aber in fünf von acht Spielen. Dabei legte der Forward 16,3 Punkte und 5,1 Rebounds bei Quoten von 50 Prozent aus dem Feld sowie 37,8 Prozent von der Dreierlinie auf.