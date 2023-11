NBA - Oklahoma City Thunder im Kadercheck: Willkommen in der Zukunft

Die Oklahoma City Thunder stehen für die Zukunft der NBA und der Start in die Saison war für die Thunder äußerst vielversprechend. Was ist möglich für die Truppe um Shai Gilgeous-Alexander und Rookie Chet Holmgren?

Die siebtbeste Offense der Liga, Platz vier in der Defense, dazu zuletzt fünf Siege am Stück - die Thunder mischen in den ersten Saisonwochen die NBA auf. Nach einem Rebuild, der drei Jahre lang dauerte, sind die Thunder wieder ein ernsthafter Anwärter für die Playoffs. Wir checken den Kader der Thunder auf Herz und Nieren.

© getty NBA - Oklahoma City Thunder: Die Guards SHAI GILGEOUS-ALEXANDER Alter: 25

25 Gehalt: 33,4 Millionen Dollar

33,4 Millionen Dollar Vertrag bis: 2027

2027 Stats 23/24: 29,6 Punkte, 6,2 Rebounds, 5,8 Assists und 2,5 Steals bei 53,5 Prozent FG und 36 Prozent in 33,9 Minuten (13 Spiele) Im vergangenen Jahr war SGA erstmals in einem All-NBA-Team und das gleich im ersten. An seiner Produktion hat sich nichts verändert, der Kanadier ist einer der besten Scorer der Liga und wird ein gewichtiges Wort in der MVP-Diskussion haben, wenn die Thunder als Team weiter so einen Erfolg haben. Niemand lässt Scoring so leicht aussehen wie SGA, der nun schon im vierten Jahr in Folge die NBA bei den Drives deutlich anführt (21,5 pro Spiel). Im Vergleich zu den Vorjahren hat SGA weniger am Abschlüsse am Ring, dafür fallen seine Floater sowie der Mitteldistanzwurf traumhaft sicher. Bislang treffen nur Jayson Tatum und Dejounte Murray bei hohem Volumen besser aus diesem Bereich als der Thunder-Star, der zudem die NBA auch noch bei den Steals anführt. Die Rechnung ist seit Jahren in OKC simpel. Steht SGA auf dem Feld, dann sind die Thunder ein richtig gutes Team. Mit ihm hat OKC ein Net-Rating von +12,5, ohne SGA ist es minimal positiv (+0,6), ebenfalls ein gutes Zeichen.

© getty JALEN WILLIAMS Alter: 22

22 Gehalt: 4,6 Millionen Dollar

4,6 Millionen Dollar Vertrag bis: 2026

2026 Stats 23/24: 17,5 Punkte, 4,1 Rebounds und 3,6 Assists bei 51,8 Prozent FG und 36,8 Prozent Dreier in 33,2 Minuten (13 Spiele) Vor gut zwei Jahren hatten Williams nur wenige auf dem Radar, der heute 22-Jährige spielte als Junior auf dem kleineren College Santa Clara und machte erst Schlagzeilen, als er seinen heutigen Mitspieler Chet Holmgren per Crossover auf die Bretter schickte. Seither ist viel passiert. Williams überzeugte bei der Draft Combine, OKC schlug überraschend an Position 12 zu und der Combo-Guard bedankte sich mit einer starken Rookie-Saison für das Vertrauen. Es brachte ihm Rang zwei hinter Paolo Banchero im Rookie-of-the-Year-Rennen ein. Der bullige Guard, der im Sommer noch einmal ordentlich Muskeln draufgepackt hat, passt hervorragend an die Seite von SGA. Auch er ist ein smarter Playmaker, auch er kann sich mit Drives Platz verschaffen und versteht es darüber hinaus, sich clever abseits des Balles zu bewegen. Williams ist der beste Cutter der Thunder, der hochprozentig am Ring abschließt. Mit seiner Statur passt Williams auch zum Switching-System von Coach Daigneault, auch das ist ein Markenzeichen der Thunder. Sie haben jede Menge Spieler, die "nach oben", also auch Positionen verteidigen können, obwohl sie dann Größennachteile haben.

© getty CASON WALLACE Alter: 20

20 Gehalt: 5,3 Millionen Dollar

5,3 Millionen Dollar Vertrag bis: 2027

2027 Stats 23/24: 7,3 Punkte, 2,3 Rebounds und 1,7 Assists bei 62,5 Prozent FG und 54,2 Prozent Dreier in 22,9 Minuten (14 Spiele) Viele rätselten im Sommer, wie Wallace Spielzeit erhalten sollte. OKC hatte im Draft-Deal mit Dallas nach oben getradet, um den Guard an Position zehn zu ziehen. Noch ein Guard? Wallace hat es aber in die Rotation geschafft und ist ein weiterer bissiger Verteidiger, der seine Rolle kennt und sich ansonsten vor allem abseits des Balles aufhält. Eine Usage Rate von 10,5 ist schon sehr gering, aber OKC hat eben so viele andere Ballhandler. Wallace kann das in der Theorie auch, das ist aber nicht seine Rolle. Stattdessen macht der 20-Jährige das Feld breit und trifft seine Würfe. Auch das war vor dem Draft angezweifelt worden, in OKC hat er derzeit aber viel Platz, sodass die meisten Versuche frei sind.

© getty ISAIAH JOE Alter: 24

24 Gehalt: 2 Millionen Dollar

2 Millionen Dollar Vertrag bis: 2025 (Team-Option für 24/25)

2025 (Team-Option für 24/25) Stats 23/24: 10,3 Punkte und 2,2 Rebounds bei 46,9 Prozent FG und 50 Prozent Dreier in 19,6 Minuten (14 Spiele) Es mag komisch klingen, aber Joe ist in der Thunder-Rotation kaum zu ersetzen. Man kann es ein wenig mit dem DBB-Team und Andi Obst vergleichen. Joe ist der einzige echte Sniper im Team, der Spielzeit erhält, kürzlich verwandelte der 25-Jährige bei den Warriors alle seine sieben Dreier. Joe mag zwar dünn wie ein Zahnstocher sein, sein Wurf ist aber so gut, dass OKC auf seine Dienste nicht verzichten mag. Im Oktober 2022 wurde Joe von den Sixers noch entlassen, OKC schnappte zu und landete so einen weiteren Steal zum Schnäppchenpreis. Joe hatte im Vorjahr schon das beste Net-Rating aller Thunder-Spieler (+5,3), dieser Trend hält 23/24 weiter an. Sein Shooting macht die OKC-Lineups einfach besser.

© getty VASILIJE MICIC Alter: 30

30 Gehalt: 7,7 Millionen Dollar

7,7 Millionen Dollar Vertrag bis: 2025

2025 Stats 23/24: 3,6 Punkte und 2,9 Assists bei 40 Prozent FG und 45,5 Prozent Dreier in 12,4 Minuten (7 Spiele) Mit 29 Jahren wagte Micic endlich den Sprung über den großen Teich, noch sucht der Serbe aber seine Rolle bei den Thunder. Letztlich ist der frühere EuroLeague-MVP auch ein Opfer des Überangebots an starken Guards, es wird aber auch Phasen geben, in denen OKC die Minuten des erfahrenen Spielmachers gebrauchen kann. Micic lässt den Ball laufen und kann Würfe treffen, das ist immer gefragt. Dazu sollte OKC in der Lage sein, Micic defensiv zu verstecken. Man muss dem Projekt Zeit geben, langsam scheint sich der Serbe an das Tempo zu gewöhnen.

© getty TRE MANN Alter: 22

22 Gehalt: 3,2 Millionen Dollar

3,2 Millionen Dollar Vertrag bis: 2025

2025 Stats 23/24: 4,8 Punkte, 2,2 Rebounds und 1,2 Assists bei 55,6 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 8,8 Minuten (5 Spiele) Viele sahen in Mann vor der Saison einen Streichkandidaten, letztlich behielten die Thunder ihn im Kader, ohne ihn aber groß zu berücksichtigen. Bislang fielen fast ausschließlich Minuten in der Garbage Time ab, daran wird sich für den Guard vermutlich nichts ändern. Früher oder später dürfte er wohl ein Trade-Kandidat sein.

© getty NBA - Oklahoma City Thunder: Die Forwards LU DORT Alter: 24

24 Gehalt: 15,3 Millionen Dollar

15,3 Millionen Dollar Vertrag bis: 2027

2027 Stats 23/24: 11,7 Punkte, 4,2 Rebounds und 1,1 Steals bei 47,7 Prozent FG und 45,9 Prozent Dreier in 28,6 Minuten (14 Spiele) Im Juli 2022 händigten die Thunder Dort einen Fünfjahresvertrag über 82 Millionen Dollar aus, bislang gibt es keine Anzeichen, dass sie dies einmal bereuen werden. Dort ist weiterhin einer der besten Eins-gegen-Eins-Verteidiger, die sogenannte "Dorture Chamber" bleibt gefürchtet. Man kann aus den vergangenen Jahren ein ganzes Mixtape davon schneiden, wie Dort Superstar um Superstar verzweifeln ließ, wenn es um den letzten Wurf der Partie ging. Mit 1,93 Meter wurde Dort bisweilen auch schon als nomineller Center eingesetzt, auch weil er die Statur eines Hydranten besitzt. Das Problem war dagegen immer die Offense, hier neigt er zum Tunnelblick sowie einer fragwürdigen Wurfauswahl. Daran hat sich nicht viel verändert, am Ring schließt Dort mit seiner Athletik weiter erstaunlich schwach ab, dafür fällt aber der Dreier, was den 24-Jährigen für den Moment sogar zu einem offensiven Plusspieler macht. Man sollte aber nicht darauf setzen, dass dies auch so bleibt.

© getty JOSH GIDDEY Alter: 21

21 Gehalt: 6,9 Millionen Dollar

6,9 Millionen Dollar Vertrag bis: 2025

2025 Stats 23/24: 12,4 Punkte, 5,6 Rebounds und 4,7 Assists bei 44,4 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 27,1 Minuten (14 Spiele) Der Boomer ist so etwas wie das Sorgenkind der Thunder. Giddey ist ein brillanter Passgeber, braucht aber eigentlich den Ball, um sein volles Skillset zur Entfaltung zu bringen. In OKC spielt Giddey aber fast immer neben SGA oder auch Williams, sodass er häufig auch abseits des Balles operieren muss. Dafür ist sein Wurf aber weiter zu schwach. OKC "versteckt" Giddey zwar quasi als Power Forward, doch es passiert zu selten, dass Giddey hier seine Beweglichkeit ausspielt. Sowohl am Ring als auch aus dem Floater-Bereich ist Giddey nicht effizient, dazu wird der Australier quasi nie gefoult. 17 Freiwürfe in fast 400 Minuten sind für einen Spieler mit einer Usage Rate von 26 Prozent einfach viel zu wenig. Auch deswegen gibt es bereits Stimmen, dass Giddey das Puzzleteil sein könnte, wenn OKC tatsächlich einen Blockbuster-Trade einfädeln möchte, um ernsthaft um den Titel zu spielen.

© getty KENRICH WILLIAMS Alter: 29

29 Gehalt: 6,2 Millionen Dollar

6,2 Millionen Dollar Vertrag bis: 2026

2026 Stats 23/24: 4,8 Punkte, 2,5 Rebounds und 2,3 Assists bei 53,3 Prozent FG und 40 Prozent Dreier in 15,8 Minuten (4 Spiele) "Kenny Hustle" machte wie SGA den kompletten "Process" in OKC mit und hat sich als solider Veteran behauptet. Der bald 29-Jährige hat keine Skills, die besonders hervorstechen, dafür arbeitet Williams stets hart und ist ein weiterer fähiger Switchverteidiger. Dazu wird Williams für immer einen Platz in der NBA-Geschichte haben. Er war es, gegen den LeBron James im Februar 2023 seinen Fadeaway-Jumper traf, um Kareem Abdul-Jabbar als besten Scorer aller Zeiten abzulösen. Fun Fact: Als Dirk Nowitzki Wilt Chamberlain in der All-Time Scoring List überholte, verwandelte Nowitzki ebenfalls einen Jumper über Williams, damals noch in Diensten der Pelicans. Zufälle gibt es ...

© getty AARON WIGGINS Alter: 25

25 Gehalt: 1,8 Millionen Dollar

1,8 Millionen Dollar Vertrag bis: 2024

2024 Stats 23/24: 4,3 Punkte und 1,8 Rebounds bei 54,1 Prozent FG und 35,7 Prozent Dreier in 10,8 Minuten (12 Spiele) Wiggins ist noch so ein Spieler, der als 55. Pick die Zeit in OKC nutzte, als diese fleißig tankten. Und er passt auch ins Beuteschema der Thunder. Wiggins ist auf dem Flügel sehr flexibel einsetzbar, auch er verbrachte schon einige Minuten als Center. Seine Beiträge tauchen nicht immer im Boxscore auf, doch auch im dritten Jahr in Folge schaufelt Coach Daigneault Minuten für Wiggins frei, trotz der vielen Alternativen in dieser Saison.

© getty OUSMANE DIENG Alter: 20

20 Gehalt: 4,8 Millionen Dollar

4,8 Millionen Dollar Vertrag bis: 2026

2026 Stats 23/24: 3,6 Punkte und 2,0 Rebounds bei 38,2 Prozent FG und 28 Prozent Dreier in 11,3 Minuten (10 Spiele) Auch Dieng zeigte als Nr.12-Pick des Jahres 2022 gute Ansätze. Der Franzose ist unfassbar lang, hat gute defensive Anlagen und kann auch selbst für sich kreieren. Allerdings fehlt für den Moment der Platz in der Thunder-Rotation, um Dieng genügend Minuten zu verschaffen. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass OKC langsam Probleme bekommt, all seinen Talenten genug Freiheiten zu verschaffen. So ist es möglich, dass auch Dieng mal als Asset in einem Trade woanders eine neue Chance bekommt.

© getty ALEKSEJ POKUSEVSKI Alter: 22

22 Gehalt: 5 Millionen Dollar

5 Millionen Dollar Vertrag bis: 2024

2024 Stats 23/24: 1,2 Punkte und 1,4 Rebounds bei 25 Prozent FG und 16,7 Prozent Dreier in 6,2 Minuten (5 Spiele) Man kann es fast vergessen, aber Pokusevski ist auch noch im Kader der Thunder. Der Serbe war 2020 der klassische Upside-Pick. Ein spindeldürrer Center mit Playmaking-Qualitäten, der sehr wild spielte und sich womöglich mal zu einem guten Spieler entwickeln würde. Das ist bis zum heutigen Tage nicht geschehen, auch wenn das Talent von Poku immer mal wieder aufblitzte. Vermutlich wird Pokusevskis Zeit nach dieser Saison in OKC enden. Mal sehen, ob er dann bei einem anderen Team noch einmal eine Chance bekommt.

© getty DAVIS BERTANS Alter: 31

31 Gehalt: 17 Millionen Dollar

17 Millionen Dollar Vertrag bis: 2025

2025 Stats 23/24: 3,0 Punkte und 0,8 Rebounds bei 20 Prozent Dreier in 9,0 Minuten (4 Spiele) Zusammen mit Joe ist Bertans der einzige echte Shooter im Kader, in seinen wenigen Minuten konnte sich der Latvian Laser aber nicht nachhaltig empfehlen. Stattdessen ist der Lette eher als Trade-Chip zu sehen, da sein hohes Gehalt womöglich noch in einem Trade verwendet werden könnte. Denn: OKC fehlen für den Moment große Verträge, nach SGA ist Bertans schon der Spitzenverdiener. OKC kann sich das derzeit leisten, erst 2026 könnte das Team teuer werden, wenn Holmgrens und Jalen Williams' Rookie-Deals auslaufen und SGA mit einem neuen Monster-Vertrag ausgestattet werden könnte. Cap-Experten rechnen dann mit dem vielleicht ersten 400-Millionen-Dollar-Deal. Bis dahin fließt aber noch jede Menge Wasser den Oklahoma River herunter.

© getty NBA - Oklahoma City Thunder: Die Bigs CHET HOLMGREN Alter: 21

21 Gehalt: 10,4 Millionen Dollar

10,4 Millionen Dollar Vertrag bis: 2025

2025 Stats 23/24: 17,0 Punkte, 7,8 Rebounds, 2,6 Assists und 2,1 Blocks bei 56,5 Prozent FG und 46 Prozent Dreier in 29,6 Minuten (14 Spiele) Ein Jahr mussten die Thunder aufgrund einer Knieverletzung auf Holmgren warten und wenn man auf die ersten Wochen blickt, dann hat sich das gelohnt. Der Center passt perfekt zum Team, erstmals in der Daigneault-Ära hat OKC nun einen echten Shotblocker unter dem Korb, der aber auch am Perimeter verteidigen kann. Dazu muss OKC seinen Five-Out-Stil wegen Holmgren nicht ändern, da dieser gerne von der Dreierlinie operiert und auch selbst den Dreier richtig gut trifft. Außerdem ist Holmgren ein solider Playmaker und kann den Ball auf den Boden setzen, auch das passt alles wie angegossen zu den Thunder. Klar, Holmgren hat Defizite beim Rebound und wird gegen echte Center-Kanten Probleme bekommen, doch gleichzeitig stellt sein Skillset gegnerische Defenses vor große Aufgaben. Im Moment ist Holmgren auf Kurs, eine 50/40/90-Saison hinzulegen, das hat vor ihm noch kein einziger Rookie geschafft.

© getty JAYLIN WILLIAMS Alter: 21

21 Gehalt: 2 Millionen Dollar

2 Millionen Dollar Vertrag bis: 2026

bis: 2026 Stats 23/24: 3,9 Punkte und 3,8 Rebounds bei 41,9 Prozent FG und 23,5 Prozent Dreier in 12,8 Minuten (9 Spiele) Für Holmgren musste der andere Williams aus der Starting Five weichen (zur Erklärung: Jalen Williams ist JDub, Jaylin Williams ist JWill; so lösen wir das Spiderman-Meme), der die Center-Rolle komplett anders interpretiert. Williams ist kein Shotblocker, dafür aber ein Spezialist darin, Offensiv-Fouls zu ziehen. Auch er passt zum Five Out, auch wenn der Dreier in dieser Saison noch nicht fallen will und gegnerische Defenses ihn kaum respektieren. Trotzdem genießt auch JWill das Vertrauen von Daigneault, auch er war als 34. Pick im Draft 2022 ein echter Steal.

© getty COACH: MARK DAIGNEAULT Daigneault wurde nach fünf Jahren als G-League-Coach mit nur 35 Jahren zum Coach der Thunder ernannt, als diese ihren Rebuild starteten und für viele war der heute 38-Jährige ein unbeschriebenes Blatt. Das hat sich spätestens seit der vergangenen Saison verändert, als Daigneault Zweiter bei der Wahl zum Coach of the Year wurde. Daigneault scheut nicht vor Experimenten zurück, lässt teilweise unkonventionell verteidigen und ist für seine In-Game-Adjustments bekannt. Es ist kein Zufall, dass die Thunder eines der besten Teams im dritten Viertel sind, oft dank Anpassungen zur Pause. Aus teils schwachem Personal holte Daigneault über Jahre das Maximum heraus, vor allem in der Defense. Dass OKC konstant eine Top-10-Defense ohne echten Center stellte, war ein mittelschweres Wunder. In OKC ist Daigneault deswegen unumstritten, erst im Sommer verlängerte der Coach seinen Vertrag vorzeitig um mehrere Jahre.

© getty Oklahoma City Thunder: Das Fazit Viele rätselten vor der Spielzeit, wie gut die Thunder wirklich sein werden. Der starke Schlussspurt im Vorjahr sowie das anstehende Debüt von Chet Holmgren schürte die Erwartungen und diese wurden nach den ersten Saisonwochen nicht enttäuscht. Die Thunder haben für den Moment das drittbeste Net-Rating, haben fünf Partien in Folge gewonnen und schon einige gute Siege eingefahren. Die Thunder sind unkonventionell, haben in SGA einen MVP-Kandidaten und zahlreiche Spieler, welche Defenses unter Druck setzen können. Das macht OKC so unangenehm zu bespielen, da ihr Stil sehr eigen ist. In Sachen Shooting gibt es noch viel Luft nach oben, trotzdem verschaffen die Thunder Gilgeous-Alexander genügend Platz für seine Attacken. Die wirklich großen Siege gab es in dieser Saison noch nicht, aber bald zieht der Spielplan an, wenn man nacheinander die Sixers (H), Wolves (A), Lakers (H) und Mavs (A) bespielt. So oder so wird OKC um die Playoffs mitmischen und ist gefühlt näher am Contender-Status, als man vor der Spielzeit vermuten konnte.