NBA - Meiste Punkte in einem Viertel: Joel Embiid zieht mit Dirk Nowitzki gleich

Joel Embiid hat gegen die Washington Wizards in drei Vierteln satte 48 Punkte erzielt. 29 davon verbuchte der Center im dritten Viertel, dabei ging kein Wurf daneben. Wir blicken zurück auf die besten Viertel der NBA-Geschichte.

Schon in der ersten Halbzeit dominierte KAT die Spurs, im dritten Viertel war er dann gar nicht mehr zu stoppen: 32 Punkte und 5 Dreier notierten die Statistiker, am Ende kam Towns auf 60 Zähler.

Am gleichen Tag wie Thompson machte der Iceman Stunden später 33 Punkte im zweiten Viertel. Seine 53 Zähler am Ende reichten knapp für die Scoring-Krone. Hier geht es zur Story zu diesem legendären Duell.

© getty

Platz 2: KEVIN LOVE (Cleveland Cavaliers)

Punkte: 34 (erstes Viertel)

34 (erstes Viertel) Gegner: Portland Trail Blazers

Portland Trail Blazers Datum: 23. November 2016

All you need is love! 8 Dreier im ersten Viertel nutzte der Power Forward gegen Portland zu 34 Punkten - da war es egal, dass später nur noch 6 weitere folgten.