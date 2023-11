NBA - James Harden zum vierten Mal getradet: Nur ein (früherer) MVP wurde häufiger weitergereicht

James Harden wurde in seiner Karriere nun zum bereits vierten Mal getradet. Für einen früheren MVP ist das ungewöhnlich, nur ein anderer Most Valuable Player wurde in der Historie der Liga häufiger herumgereicht. Wir blicken auf alle MVPs, die mindestens zweimal getradet wurden.

36 unterschiedliche MVPs gab es bisher in der NBA, seitdem die Trophäe zur Saison 1955/56 eingeführt wurde. Zuletzt gewannen in Joel Embiid, Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo Spieler die Trophäe, die nur für eine einzige Franchise spielten. Dies wird immer seltener, das zeigt auch der Fall James Harden, der 2018 als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde. Zum dritten Mal forderte The Beard einen Trade, zum dritten Mal bekam er seinen Wunsch. Insgesamt steht Harden nun bei vier Trades, das toppt nur ein einziger Spieler. Eine Anmerkung noch: Sign-and-Trades zählen hier mit rein. Somit wurde auch LeBron James schon einmal getradet, er wechselte 2010 in einem solchen Deal nach Miami.

© getty Gleich fünf frühere MVPs wurden zumindest zweimal getradet - und zwar: Kevin Durant (von Golden State nach Brooklyn und von Brooklyn nach Phoenix)

Steve Nash (von Phoenix nach Dallas und von Phoenix zu den Lakers)

Allen Iverson (von Philadelphia nach Denver und von Denver nach Detroit)

Charles Barkley (von Philadelphia nach Phoenix und von Phoenix nach Houston)

Wilt Chamberlain (von San Francisco nach Philadelphia und von Philadelphia zu den Lakers)

© getty NBA: Diese MVPs wurden dreimal getradet Kevin Garnett (MVP 2004) Juli 2007: Von Minnesota nach Boston

Juli 2013: Von Boston nach Brooklyn

Februar 2015: Von Brooklyn nach Minnesota KG gilt als einer der loyalsten Spieler der Geschichte, aber auch er wurde gleich dreimal getradet. Zugegeben, in den beiden letzteren Fällen hatte The Big Ticket seine besten Tage schon hinter sich. Dazu musste KG 2007 und 2013 erst von mehreren Seiten überzeugt werden, um einem Trade zuzustimmen.

© getty Shaquille O'Neal (MVP 2000) Juli 2004: Von den Lakers nach Miami

Februar 2008: Von Miami nach Phoenix

Juni 2009: Von Phoenix nach Cleveland Der Diesel war nicht immer einfach zu besänftigen, sein Lakers-Abgang wurde von Stolz, Neid und der kaputten Beziehung zu Kobe Bryant befeuert. In Miami war Schluss, nachdem Shaq mit Pat Riley in einem Training handgreiflich wurde, wenige Tage später war Shaq am South Beach Geschichte. Und das Jahr in Phoenix war von vorne bis hinten ein einziges Missverständnis.

© getty Derrick Rose (MVP 2011) Juni 2016: Von Chicago nach New York

Februar 2018: Von Cleveland nach Utah

Februar 2021: Von Detroit nach New York Rose wird aufgrund seiner Verletzungen für immer ein Sonderfall in der MVP-Historie bleiben. Vermutlich wird er als einziger MVP nicht in die Hall of Fame kommen. Bei all seinen Trades war Rose schon lange nicht mehr der Derrick Rose, der NBA-Fans 2011 weltweit verzückte und auch die Big Three der Miami Heat vor ernsthafte Probleme stellte.

© getty NBA: Diese MVPs wurden viermal getradet James Harden (MVP 2018) Oktober 2012: Von Oklahoma City nach Houston

Januar 2021: Von Houston nach Brooklyn

Februar 2022: Von Brooklyn nach Philadelphia

November 2023: Von Philadelphia zu den Clippers Von Harden lässt sich dies nicht behaupten. In OKC war der Bärtige zunächst Super-Sub, in Houston wurde Harden über Nacht zu einem Superstar, der er auch noch neun Jahre später war, als er einen Trade nach Brooklyn erzwang. Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, auch die beiden anderen Deals wurden von ihm forciert. Durch seinen Trade aus Brooklyn wurden die Nets um Kyrie Irving und Kevin Durant zu einem der größten "What Ifs" der NBA-Geschichte.

© getty Russell Westbrook (MVP 2017) Juli 2019: Von Oklahoma City nach Houston

Dezember 2020: Von Houston nach Washington

August 2021: Von Washington zu den Lakers

Februar 2023: Von den Lakers nach Utah Über elf Jahre war Westbrook so etwas wie ein Heiligtum in Oklahoma, danach begab sich Westbrook auf Wanderschaft, weil er seinem Super-Max-Vertrag nicht mehr gerecht werden konnte. Der Point Guard war ein wandelndes Triple-Double, allerdings musste ein Team nach ihm ausgerichtet sein. Das war weder in Houston, Washington oder bei den Lakers möglich, letztlich wurde Westbrook im letzten Jahr seines Mega-Deals von Utah sogar entlassen.

© getty Bob McAdoo (MVP 1975) Dezember 1976: Von Buffalo nach New York

Februar 1979: Von New York nach Boston

September 1979: Von Boston nach Detroit

Dezember 1981: Von New Jersey zu den Lakers Der vergessene MVP! McAdoo schaffte es einst nicht ins 50-jährige Jubiläumsteam der NBA, dabei war McAdoo zu seiner Zeit ein revolutionärer Spieler, der als Big Man vor allem über sein Shooting Erfolg hatte. McAdoo galt allerdings auch als launische Diva, weswegen er über Jahre für schwache Teams spielte. Erst nach dem Lakers-Trade fand er in der Rolle des sechsten Manns seinen Frieden und half bei gleich zwei Meisterschaften fleißig mit.