NBA Draft Lottery: Die unwahrscheinlichsten hohen Picks - Derrick Rose, Kevin Durant und Co.

Die Draft Lottery hat in der Geschichte der NBA schon für viel Aufregung gesorgt. Vor 30 Jahren erschuf die Liga das System mit Ping-Pong-Bällen, das wir bis heute kennen. SPOX zeichnet nach, wie es dazu kam - und zeigt die Teams, die in der Talente-Lotterie seitdem den Wahrscheinlichkeiten trotzen und sich einen hohen Pick sichern konnten.

© getty

NBA Draft Lottery: Die Geschichte der Talente-Lotterie

Den NBA Draft, also die Auswahl der neuen Talente auf die bestehenden Teams der Liga, gab es in seiner frühesten Form bereits im Jahr 1947 - also drei Jahre, bevor sich die "Basketball Association of America" (BAA) in die NBA umtaufte. Ursprünglich wurde streng nach Bilanz gedraftet: Das schlechteste Team erhält den ersten Pick, und so weiter. Ausnahmen gab es lediglich für Spieler aus der Region, sogenannte "Territorial Picks".

1966 wurde zum ersten Mal umgemodelt: Von nun an entschied ein Münzwurf über den Number-One-Pick, und zwar zwischen dem jeweils schlechtesten Team aus dem Westen und dem Osten. Das Problem: Befanden sich die beiden schlechtesten Teams in einer Conference, schaute das zweitschlechteste Team in die Röhre.

Also gab es von 1985 an die erste "Lottery", allerdings noch nicht mit Ping-Pong-Bällen, sondern mit Umschlägen. Jedes Team außerhalb der Playoffs hatte dabei die gleichen Chancen. Ab 1987 wurde lediglich die Reihenfolge der ersten drei Picks durch die Lottery entschieden, danach wurde nach Bilanz aufgefüllt. Ob da alles mit rechten Dingen zuging, ist allerdings bis heute umstritten.

Also wurde 1990 noch einmal revolutioniert, und zwar mit einer "gewichteten" Lotterie: Nun bekam nicht mehr jedes Team einen Umschlag, sondern das schlechteste Team die meisten Umschläge und damit die größten Chancen: Zu diesem Zeitpunkt verpassten elf Teams die Playoffs, also bekam das Schlusslicht elf Umschläge, das zweitschlechteste Team zehn, und so weiter.