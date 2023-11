"Was hast du mit Team USA gemacht?" Dennis Schröder über den WM-Coup, seinen Wechsel zu den Los Angeles Lakers und die Olympischen Spiele

Dennis Schröder wechselte im Sommer nicht nur von den Los Angeles Lakers zu den Toronto Raptors, sondern führte Deutschland auch zum ersten WM-Titel. Im Gespräch mit SPOX führt der Braunschweiger die Beweggründe für seinen Wechsel aus und erzählt von Reaktionen der US-Stars auf den deutschen Erfolg.

Eine neue Saison, ein neues Team heißt es derzeit für Dennis Schröder. Seit der Spielzeit 2019/20 hat der Braunschweiger bereits zum fünften Mal das Team gewechselt. Dabei sah es lange so aus, als hätte er bei den Los Angeles Lakers seine neue Heimat gefunden. Dass er sich an der Seite von LeBron James und Anthony Davis wohlfühlt, hatte Schröder in der Vergangenheit immer wieder betont.

Umso größer war die Überraschung im Juli, als bekannt wurde, dass sein neues Team nicht im Herzen der USA, sondern im benachbarten Kanada beheimatet ist. Bei den Toronto Raptors unterschrieb der 30-Jährige einen mit 25 Millionen US-Dollar dotierten Zweijahresvertrag. Doch war es wirklich ein Abschied aus freien Stücken?