Dead Money der NBA-Saison 2023/24: Diese Spieler kassieren noch von alten Teams

Die Saison 2023/24 läuft und noch immer kassieren einige Akteure Geld von ihren alten Teams. Es gibt sogar Fälle, in denen Spieler über fünf Jahre keine Partie mehr absolviert haben! Wir zeigen die versunkenen Kosten der Teams.

Wie kann es dazu kommen, dass NBA-Teams "Dead Money" auf ihrer Gehaltsliste haben? Schließlich sind Verträge in der Liga in aller Regel voll garantiert. Wo in der NFL Gehälter mit diversen Boni und Vertragsjahren, die nur auf dem Papier existieren, Gehaltszahlungen teilweise viele Jahre in die Zukunft gestreckt werden, ist dergleichen in der NBA nicht möglich. Aber auch hier können Spieler von ehemaligen Teams weiter abkassieren, etwa wenn sie nach einem Trade direkt nicht gebraucht werden, alle verfügbaren Roster Spots belegt sind oder ihr Vertrag aufgrund von privaten Vorfällen aufgelöst wird. Laut HoopsHype zahlen die 30 NBA-Franchises in der aktuellen Saison 2023/24 insgesamt über 110 Millionen Dollar an Spieler, die sie nicht mehr auf der Vertragsliste haben. Wir verschaffen Euch einen Überblick über die teuersten Karteileichen. PS: In der vergangenen Saison fiel sogar noch deutlich mehr "Dead Money" an: Dank fetter Verträge von Kemba Walker bis John Wall waren es 2022/23 sogar stolze 182 Millionen Dollar!

© getty Platz 15: Taj Gibson (Washington Wizards) - 2,02 Mio. Dollar Der 38 Jahre alte Veteran, der seine beste Zeit einst bei den Chicago Bulls und Minnesota Timberwolves hatte, spielte schon 2022/23 für die Wizards und kam in insgesamt 49 Spielen zum Einsatz. Das wurde vom Team belohnt: Im September bekam der "Vollprofi und loyale Teamkollege" (General Manager Will Dawkins) einen neuen Einjahresvertrag für das Veteranenminimum. Kurz vor Saisonbeginn standen die Wizards aber mit 17 Spielern unter Vertrag da, maximal 15 sind erlaubt. Gibson und Xavier Cooks fielen dieser Regel zum Opfer.

© getty Platz 15: Montrezl Harrell (Philadelphia 76ers) - 2,02 Mio. Dollar Als Free Agent hatte Harrell im Sommer einen Einjahresvertrag in Philly unterschrieben, wo er schon 2022/23 als Backup fungiert hatte. Anfang August zog der ehemalige Sixth Man sich dann aber einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Ende Oktober wurde der 29-Jährige schließlich entlassen, der Kaderplatz war den Sixers zu wertvoll. Immerhin: Sie wollen Harrell bei seiner Reha dennoch weiter unterstützen.

© getty Platz 14: TyTy Washington Jr. (Oklahoma City Thunder) - 2,27 Mio. Dollar Washington war 2022 an 29. Stelle im Draft von den Houston Rockets gezogen worden. In diesem und im Jahr zuvor drafteten die Rockets insgesamt sieben Spieler in der ersten Runde - für alle war einfach nicht genug Platz, als 2023 auch noch einige Free Agents dazukamen. Im Sign-and-Trade-Deal für Dillon Brooks ging es für Washington zunächst zu den Atlanta Hawks und anschließend in einem weiteren Trade zu den Oklahoma City Thunder, die ihn im August entließen. Wenig später unterschrieb er einen Two-Way-Contract bei den Milwaukee Bucks - aber die Schecks aus seinem Rookie-Vertrag flattern immer noch rein.

© getty Platz 13: JaVale McGee (Dallas Mavericks) - 2,35 Mio. Dollar Der Dreijahresvertrag über 17,2 Millionen Dollar bei den Dallas Mavericks im Sommer 2022 stellte sich für die Franchise gelinde gesagt als Katastrophe heraus: McGree war zunächst für die Starting Five gedacht, versauerte aber bald auf der Bank. Im August entschieden sich die Mavs dazu, den mittlerweile 35-Jährigen zu entlassen und die verbliebenen rund 11,7 Mio. Dollar seines Vertrags zu "stretchen". Heißt: Sie zahlen bis einschließlich 2027/28 pro Saison knapp 2,35 Millionen Dollar für den Center. Der steht mittlerweile bei den Sacramento Kings unter Vertrag.

© getty Platz 12: Josh Christopher (Memphis Grizzlies) - 2,49 Mio. Dollar Der Flügelspieler war 2021 von den Houston Rockets an 24 gedraftet worden und musste wie TyTy Washington Jr. (siehe oben) im Zuge der Verpflichtung von Dillon Brooks gehen. Im September entließen ihn die Grizzlies, für Christopher gab es anschließend einen Two-Way-Contract bei den Utah Jazz.

© getty Platz 11: Usman Garuba (Oklahoma City Thunder) - 2,6 Mio. Dollar Und noch ein Pick von den Houston Rockets: Der Big Man aus Spanien war 2021 an 23. Stelle gedraftet worden, zwei Jahre später ging es per Trade zu den Atlanta Hawks, später zu den Oklahoma City Thunder. Dort wurde er im August entlassen, anschließend gab es einen Two-Way-Contract von den Golden State Warriors.

© getty Platz 10: Dewayne Dedmon (Detroit Pistons) - 2,75 Mio. Dollar Je 2,9 Mio. Dollar bis 2025 gibt es für - Detroit hortete in der Offseason 2021 Bigs, doch Dedmon wollten sie nicht behalten. Er schloss sich Miami an und erhielt sogar einen Anschlussvertrag. Von dort wurde er aber im Februar 2023 zu den San Antonio Spurs getradet und dort entlassen - also unterschrieb Dedmon bis Saisonende in Philly. Aktuell ist er Free Agent.

© getty Platz 9: Keon Johnson (Phoenix Suns) - 2,81 Mio. Dollar Kam im Zuge des Trades von Damian Lillard aus Portland zu den Phoenix Suns und bekam von Phoenix auch eine Chance. Jedoch konnte sich Johnson in der Preseason nicht nachhaltig empfehlen und war der letzte Cut. Nun darf sich der 21-Jährige in Brooklyn versuchen, wo er einen Two-Way-Deal unterschrieben hat.

© getty Platz 8: Andrew Nicholson (Portland Trail Blazers) - 2,84 Mio. Dollar Im kommenden Sommer sind die Blazers erlöst, dann kann endlich der Nicholson-Vertrag aus den Büchern gestrichen werden. 2016 hatte Washington den Kanadier mit einem Vierjahresvertrag über 26 Millionen Dollar ausgestattet, um ihn dann nach nur 28 Partien nach Brooklyn weiterzureichen. Dann kam Portland ins Spiel, die Allen Crabbe ebenfalls einen fürchterlichen Vertrag im gleichen Sommer ausgehändigt hatten und diesen für Nicholson eintauschten. Der Big Man sollte kein Spiel für Portland machen, im Laufe des Sommers wurde Nicholson per Waive-and-Stretch entlassen. Das bedeutete auch, dass der Kanadier sieben Jahre in Serie je 2,84 Millionen Dollar von Portland kassiert hat. Zuletzt in diversen asiatischen Ländern aktiv, sein letztes NBA-Spiel machte Nicholson am 12. April 2017 für Brooklyn in Chicago.

© getty Platz 7: Kai Jones (Charlotte Hornets) - 3,05 Mio. Dollar Für Jones zahlten die Hornets einst im Draft sogar einen Pick, um die Finger an den athletischen Big zu bekommen, durchsetzen konnte er sich nie. Im Sommer sorgte Jones dann mit zahlreichen merkwürdigen Videos auf Social Media für Aufsehen, es ist wahrscheinlich, dass auch Drogen eine Rolle spielten. Gleichzeitig kritisierte Jones die eigenen Mitspieler auf X und forderte via Social Media einen Trade. Wenig später zogen die Hornets die Reißleine, nachdem Jones schon zuvor nicht erlaubt wurde, zur Saisonvorbereitung zu erscheinen.

© getty Platz 6: Josh Primo (San Antonio Spurs) - 4,34 Mio. Dollar Primo wurde als 12. Pick der Spurs bereits in seiner zweiten Saison entlassen. Der Grund dafür waren Anschuldigungen, dass sich der Kanadier vor mehreren Frauen entblößt haben soll, unter anderem gegenüber Hotelmitarbeiterinnen. Wenig später klagte auch eine Sportpsychologin gegen Primo und auch das Team, dass der Guard ihr gegenüber mehrfach blank gezogen habe. Inzwischen hat Primo aber eine neue Chance bekommen, die L.A. Clippers nahmen den 20-Jährigen im Sommer unter Vertrag, allerdings soll Primo vor allem in der G-League Spielpraxis sammeln.

© getty Platz 4: Rudy Gay (Oklahoma City Thunder) - 6,48 Mio. Dollar Mit mittlerweile 37 Jahren scheint seine Zeit endgültig vorbei. 2021 stattete Utah den Forward noch mit einem Dreijahresvertrag aus, überzeugen konnte Gay aber nicht und so wurde der Oldie im Sommer rumgereicht. Im Collins-Trade ging es nach Atlanta, diese tradeten ihn nicht einmal eine Woche später nach OKC, die Gay umgehend entließen. Danach versuchte Gay, sich einen Rosterspot bei den Warriors zu ergattern, doch auch sie entließen den Forward kurz vor Saisonstart.

© getty Platz 4: Cam Payne (San Antonio Spurs) - 6,5 Mio. Dollar Die Trades für Kevin Durant und Bradley Beal waren teuer bzw. Belasteten die Bücher so sehr, dass die Suns Payne zusammen mit einem Zweitrundenpick nach San Antonio schickten. Die hatten aber keine Verwendung für den Guard und entließen ihn im September. So kassiert Payne nun doppelt, da er wenig später in Milwaukee für das Minimum unterschrieb.

© getty Platz 3: Khem Birch (San Antonio Spurs) - 7 Mio. Dollar Was sich die Raptors dachten, als sie Birch 7 Millionen jährlich gaben, bleibt ihr Geheimnis. Birch war mal ein solider Backup, baute zuletzt aber kräftig ab und spielte nach dem Trade nach San Antonio (für Jakob Pöltl) keine Rolle mehr. Entsprechend entließen die Spurs den Kanadier nach der Saison, ohne dass Birch je für die Texaner auflief.

© getty Platz 2: Reggie Bullock (San Antonio Spurs) - 11,01 Mio. Dollar Der Trade von Bullock war der Kollateralschaden für Dallas, um den Sign-and-Trade-Deal für Grant Williams im Sommer einzufädeln. Die Spurs planten aber etwas überraschend ohne Bullock, der eigentlich ein solider 3-and-D-Spieler ist. Nicht weniger überraschend war es, dass sich Bullock nach seiner Entlassung keinem Contender entschloss, sondern für das Minimum nach Houston ging. Wobei: War es überraschend? Denn auch in Houston sieht Bullock kaum noch Minuten (10,4 Minuten im Schnitt in fünf Partien).