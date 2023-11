NBA: "Das sind echte Führungsqualitäten!" Großes Lob für Franz Wagner nach Gala gegen Nikola Jokic und Denver Nuggets

Franz Wagner hat die Orlando Magic mit 24 Punkten in der zweiten Halbzeit zu einem Sieg über den amtierenden Champion Denver Nuggets geführt. Im Anschluss schwärmte Coach Jamahl Mosley vom deutschen Nationalspieler.

24 seiner 27 Punkte markierte der Deutsche nach der Pause und verwandelte dabei die ersten zehn Versuche am Stück. Der Berliner deckte immer wieder die Schwächen in der Nuggets-Defense auf und attackierte mehrfach Nikola Jokic mit seinen Drives. Dreimal schloss der 22-Jährige über den Serben erfolgreich ab, zwei weitere Male isolierte Wagner gegen den Serben, um jeweils einfache Abschlüsse für sich selbst zu kreieren.

Das machte er auch, es folgte die Frage, was denn sein Lieblingsessen zu Thanksgiving sei. So sind sie, die Amerikaner, eher nicht wissend, dass Thanksgiving in Deutschland so populär wie in den USA der Tag der deutschen Einheit ist. Wagner verwies schließlich auf "Casserole", doch es wurde deutlich, dass er sich auf dem Feld wohler gefühlt hatte.

Ein wenig verloren war Franz Wagner dann doch am Ende. Der Broadcast der Magic hatte den Deutschen zusammen mit Paolo Banchero und Cole Anthony zu einem Tisch gebeten , an dem ein Truthahn bereitstand. Wagner wurde schließlich das Messer in die Hand gedrückt und der fragte dann ein wenig verwirrt, ob er denn nicht einfach reißen könne (Anthony spuckte sein Stück einfach wieder aus?!).

Franz Wagner: Explosion in der zweiten Halbzeit

Auf seine Explosion angesprochen gab sich Wagner gewohnt nüchtern. "So läuft das Spiel manchmal. In der ersten Halbzeit habe ich ein bisschen zu viel nachgedacht, aber ich bin auch nicht derjenige, der Würfe nehmen muss, nur um auf meine Punkte zu kommen", führte Wagner aus, der in Halbzeit eins nur einen seiner sechs Würfe getroffen hatte. "Wir wollen als Team gewinnen und ich will die richtigen Plays machen. Ich fand mich in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht, aber manchmal will der Ball nicht rein und dann muss man aggressiv bleiben."

Und genau diese Einstellung war es, die Magic-Coach Jamahl Mosley nach dem bereits fünften Sieg in Serie so entzückte. "Wir wachsen jeden Tag. Sie haben einige Runs gemacht, aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen, weil wir wissen, was wir auch in großen Spielen können."

Die Magic belegen nun mit einer Bilanz von 10-5 Platz zwei im Osten, unter anderem wurden bereits die Lakers, Milwaukee oder eben Denver geschlagen. Diesmal gelang das mit Offense, was für Mosley umso erfreulicher war. Orlando stellte vor der Partie die beste Defense der Liga, nun zeigte man, dass das Team auch Spiele gewinnen kann, in welchem Scoring unumgänglich war.