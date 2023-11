NBA: Phoenix Suns brechen im vierten Viertel wieder komplett ein - Los Angeles Lakers gewinnen auch ohne LeBron James - Tyrese Maxey knackt 50 Punkte

Die Phoenix Suns haben aufgrund eines weiteren schwachen vierten Viertels eine Pleite gegen die OKC Thunder einstecken müssen. Die Los Angeles Lakers gewinnen auch ohne LeBron James, während Tyrese Maxey für die Philadelphia 76ers einen neuen Karrierebestwert aufstellt.

James wer? Tyrese Maxey sorgt weiterhin dafür, dass in Philadelphia niemand Harden hinterhertrauert. Gegen die Indiana Pacers stellte Maxey mit 50 Punkten (20/32 FG, 7/11 Dreier) einen neuen Karrierebestwert auf und bekam dabei Hilfe von Joel Embiid (37, 13 Rebounds, 7 Assists). "Joel wollte mehr als ich selbst, dass ich 50 mache", gab Maxey an.

NBA - Krise der Nacht: L.A. Clippers

L.A. Clippers (3-6) - Memphis Grizzlies (2-8) 101:105 (BOXSCORE)

Während also Maxey weiter aufblüht, ging für James Harden wenige Stunden zuvor fast nichts. Der Neu-Clipper enttäuschte erneut in knapp 30 Minuten und kam auf lediglich 11 Punkte (4/12) und 3 Assists. Gegen das schlechteste Team der Liga produzierte Harden gleich mehrere Airballs von Downtown, darunter auch einen in der Crunchtime, als der Guard die Chance hatte, das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Stattdessen machten die Grizzlies durch Freiwürfe von Marcus Smart (17, 7 Assists) und Jaren Jackson Jr. (12, 3/15) den Sack zu.

Die Clippers hatten nach einem schwachen Start zu Beginn des zweiten Viertels ihre beste Phase, hier blühte vor allem Paul George (26, 8/16, 7 Assists, 7 TO) bei einem 20:3-Lauf auf. Ansonsten war die Clippers-Offense erneut schwer verdaulich. Kawhi Leonard (14, 6/16) war kaum zu sehen, während Russell Westbrook (12, 9 Rebounds) einige gute Momente hatte. Sixth Man Norman Powell steuerte 20 Punkte von der Bank kommend bei. Für Memphis war Desmond Bane (27, 10/24) der beste Scorer.