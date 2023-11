NBA: Los Angeles Lakers kassieren heftige Pleite in Houston und stellen Negativ-Rekord auf - Denver Nuggets überleben Thriller gegen Golden State Warriors

Die Los Angeles Lakers müssen in Houston eine heftige Niederlage einstecken, dabei fehlt Anthony Davis verletzt. Die Philadelphia 76ers zittern sich zu einem Sieg im Spitzenspiel gegen die Boston Celtics und übernehmen damit die Spitze der Eastern Conference.

Außerdem: Phoenix erarbeitet sich beim Debüt von Bradley Beal einen OT-Sieg bei den Bulls. Giannis Antetokounmpo wird ejected, dafür wird Damian Lillard zum Mann des Tages für die Bucks. Isaiah Hartenstein kocht Victor Wembanyama ab und die Denver Nuggets zittern sich zu einem Sieg gegen die Warriors.

© getty NBA - Gipfeltreffen der Nacht: Sixers vs. Celtics Philadelphia 76ers (6-1) - Boston Celtics (5-2) 106:103 (BOXSCORE) Wow, 2:23 Minuten vor dem Ende hatte Robert Covington per Putback auf 104:90 für die Sixers gestellt und doch hatten die Celtics in den Schlusssekunden noch einmal die Chance, das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Kristaps Porzingis hatte nach einem Pump Fake sogar noch einmal einen offenen Wurf, doch der Dreier des Letten war deutlich zu kurz und so konnten die Sixers durchschnaufen.

Und Porzingis hatte eigentlich auch die heiße Hand, mit 29 Punkten (10/18 FG) war er Topscorer der Gäste und hatte ebenso seinen Anteil am späten Celtics-Run. Es reichte nicht und so muss Boston die Tabellenführung im Osten an die Sixers abtreten. Diese hielten Boston wie schon Minnesota vor zwei Tagen bei unter 40 Prozent aus dem Feld und generierten zudem genügend Offense, auch wenn nicht alles geschmiert lief. Die Celtics verteidigten Joel Embiid mit Jrue Holiday und das machte dem MVP durchaus zu schaffen Letztlich waren es wieder 27 Punkte (10/20 FG), 10 Rebounds und 4 Blocks, doch Embiid musste dafür ordentlich arbeiten (auch 6 TO). Auch Tyrese Maxey (25, 11/27 FG) hatte im Halbfeld hin und wieder Probleme, kam aber trotzdem auf seine Punkte. Boston wachte dagegen zu spät auf, vor allem bei Jaylen Brown (11, 4/13) lief kaum etwas zusammen. Jayson Tatum (16, 6/14, 15 Rebounds, 6 Assists) war dagegen erstaunlich wenig involviert und nahm nur die drittmeisten Versuche in seinem Team. NBA - Sixers vs. Celtics: Die Stats-Leader Kategorie Sixers Celtics Punkte Joel Embiid (27) Kristaps Porzingis (29) Rebounds Joel Embiid (10) Jayson Tatum (15) Assists Tyrese Maxey (5) Jayson Tatum (6) Steals Robert Covington (2) Jayson Tatum (3) Blocks Joel Embiid (4) Al Horford (2)

© getty NBA - Gipfeltreffen der Nacht II: Nuggets vs. Warriors Denver Nuggets (8-1) - Golden State Warriors (6-3) 108:105 (BOXSCORE) Die Nuggets kommen mit dem Schrecken davon. Stephen Curry hatte 7 Sekunden vor dem Ende eine goldene Gelegenheit, das Spiel in die Verlängerung zu schicken, doch sein Leger mit der linken Hand über Nikola Jokic ging überraschend nicht rein, im Gegenzug machte Reggie Jackson zumindest einen Freiwurf, doch Klay Thompson brachte an der Dreierlinie den Ball nicht mehr unter Kontrolle und konnte so freistehend nicht mehr abdrücken.

Auch Jokic hatte Nerven gezeigt und gleich zwei Freiwürfe vergeben, nachdem Curry mit einem wilden Dreier auf -2 verkürzt hatte. Ansonsten hatten die Nuggets den Warriors-Star aber einigermaßen im Griff. Zwar verwandelte Curry sechs Dreier für 23 Zähler, blieb aber aus dem Zweierbereich (0/4 FG) ohne Erfolg. Die Warriors mussten auf Draymond Green verzichten, so hatte es Jokic (35, 14/25 FG, 13 Rebounds) etwas leichter. Reggie Jackson (20, 8/17, 6 Assists) gab derweil einen soliden Ersatz für Jamal Murray, der für den Rest des Monats fehlen wird.

Die Nuggets führten die meiste Zeit in dieser Partie, alle Starter punkteten zweistellig. Die Warriors hatten dagegen mit der Bank um Chris Paul (9, 4/10, 4 Assists) Vorteile, allerdings trafen die Dubs nur 43 Prozent aus dem Feld und nur 31 Prozent von draußen. Bei Thompson (15, 2/8 3P) ging von draußen wenig, auch Andrew Wiggins (11, 4/13) sucht weiterhin seine Form. NBA - Nuggets vs. Warriors: Die Stats-Leader Kategorie Nuggets Warriors Punkte Nikola Jokic (35) Stephen Curry (23) Rebounds Nikola Jokic (13) Looney, Saric (je 8) Assists Reggie Jackson (6) Looney, Curry, Paul (je 4) Steals Gordon, Jokic (je 3) 5 Spieler (je 1) Blocks Michael Porter Jr. (2) -

© getty NBA - Performance der Nacht: Shai Gilgeous-Alexander (OKC Thunder) 43 Punkte (15/22 FG, 12/13 FT), 7 Rebounds und 6 Assists in knapp 38 Minuten - um nur einen Zähler schrammte Shai Gilgeous-Alexander an seinem Career High vorbei und war von den Cavs einfach nicht zu stoppen. Das ist ohnehin schwierig, wenn der Kanadier auch noch seine Jumper wie an diesem Abend trifft. Schon nach drei Vierteln stand SGA bei 38 Zählern (14/18) und sorgte mit seinen Drives immer wieder für Chaos. Im Schlussabschnitt setzte der Guard dann vermehrt seine Mitspieler ein, gleich dreimal fand er Mitspieler Jalen Williams für offene Jumper.

© getty NBA - Wemby Watch: So schlug sich Victor Wembanyama So hatte sich Wemby seinen ersten Auftritt im Madison Square Garden sicherlich nicht vorgestellt. Bei der Blowout-Niederlage seiner Spurs vergab der Franzose seine ersten sieben Würfe aus dem Feld und war erst drei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels mit einem kurzen Jumper erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt führten die Knicks bereits mit 30 Punkten, ließen es danach aber etwas schleifen. So sammelte Wembanyama letztlich doch noch 14 Punkte (4/14 FG) und 9 Rebounds in 30 Minuten ein, allerdings hatte Wemby mit -25 auch das mit Abstand schlechteste Plus-Minus aller Akteure. Der Franzose war bei Mitchell Robinson und Isaiah Hartenstein gut aufgehoben.

© getty NBA - German Corner: So lief die Nacht für die Deutschen Dennis Schröder / Maxi Kleber Erstmals seit dem Disput im Juli im Vorfeld der Weltmeisterschaft trafen die beiden in Dallas im direkten Duell aufeinander. Schröder behielt auch hier die Oberhand. Hier geht es zum Spielbericht. Isaiah Hartenstein Hartenstein hat definitiv keine Angst vor großen Namen. Zum Ende des ersten Viertels attackierte der Center keinen Geringeren als Victor Wembanyama aus dem Pick'n'Roll und hatte damit auch Erfolg. Es war das erste Ausrufezeichen eines gelungenen Abends für den Deutschen, der in nur 15 Minuten 13 Punkte, 3 Rebounds und 2 Steals verbuchte. Es bleibt dabei: Hartenstein ist einer der besten Backup-Center der NBA.

© getty NBA - Debüt der Nacht: Bradley Beal (Phoenix Suns) Im achten Spiel der Suns konnte endlich auch Neuzugang Beal mitwirken, das allerdings mit einem Minutenlimit. Und da die Suns sich erst nach Verlängerung durchsetzen, musste Beal die Extraschicht komplett von der Bank mitverfolgen. 24 Minuten kam der frühere Wizards-Star zum Einsatz, dabei legte er 13 Punkte (3/12 FG) und 4 Assists auf. Der Start war zumindest vielversprechend, Beal netzte offene Dreier und gab Kevin Durant das benötigte Spacing. So dominierte die Starting Five der Suns, bei einem Ein-Punkt-Sieg hatte Beal ein Plus-Minus von +16, obwohl er nach dem ersten Viertel nur noch einen seiner acht weiteren Würfe versenken konnte.

© getty NBA - Outfit der Nacht: Kyle Kuzma (Washington Wizards) Immer wenn man denkt, man hat in Sachen Mode alles gesehen, packt Kuzma noch mal einen drauf. Wer bitte trägt so etwas? Nun ja, bei Kuzma wundert einen gar nichts mehr, aber vielleicht braucht der Forward das auch. Denn an seiner Leistung beim deutlichen Sieg der Wizards in Charlotte (es war der zweite der Saison) war Kuzma der überragende Spieler auf dem Feld und legte mit 33 Punkten (13/24 FG), 9 Rebounds und 4 Assists einen Saisonbestwert auf.

NBA - Gamewinner der Nacht: Jusuf Nurkic (Phoenix Suns) Es war nicht der beste Auftakt für Nurkic in Phoenix, der Bosnier hatte vor allem Probleme, am Ring abzuschließen. Diesmal machte es der Center besser und verwandelte einen Korbleger über DeMar DeRozan bei noch 7 Sekunden in der Verlängerung, was den Gamewinner für die Suns in Chicago darstellte. Dass die Suns überhaupt in dieser Situation waren, lag auch an Nurkic, der auf der anderen Seite von Nikola Vucevic aufgepostet wurde. Der Bulls-Center bekam aber keinen Wurf los, stattdessen schlug Nurkic den Ball aus der Hand von Vucevic und machte auf der Gegenseite alles klar. In 38 Minuten verbuchte The Bosnian Beast 20 Punkte (8/15), 16 Rebounds, 8 Assists und 2 Steals.

© getty NBA - Top Play der Nacht: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Showtime in Minnesota! Nicht nur haben die Wolves weiterhin die mit Abstand beste Defense der NBA, sie können auch zaubern. "Good Defense leads to easy Offense" ist ein Fakt und die Wolves ließen es bisweilen einfach aussehen. Center Naz Reid mit dem Spinmove, Jaden McDaniels mit dem Pass übers Brett und dann war Edwards mit einem krachenden Dunk zur Stelle. Sowas hat man in den Twin Cities wohl noch nicht zu häufig gesehen. Es sei ihnen gegönnt. © getty

NBA - Ejection der Nacht: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Die Leine der Referees ist bislang sehr kurz, vor allem das Hängen am Ring wird in dieser Saison gnadenlos bestraft. Aber auch diverse Jubel werden immer wieder bestraft, das musste gegen Detroit auch Giannis Antetokounmpo am eigenen Leib erfahren. Drei Minuten nach der Pause stopfte der Grieche elitär über Isaiah Stewart und ließ es danach den Pistons-Big wissen. Die Refs gaben umgehend ein T, es war das Zweite für den zweifachen MVP und somit eine automatische Ejection. Musste das wirklich sein? Ein bisschen Fingerspitzengefühl wäre hier wünschenswert gewesen. So waren es nur 22 Minuten für Antetokounmpo, in denen er 15 Punkte (6/16 FG), 9 Rebounds, 5 Assists und 3 Blocks auflegte. Immerhin: Milwaukee drehte die Partie in der Schlussphase und gewann mit 120:118.

© getty NBA: Die Spiele der Nacht in der Übersicht Philadelphia 76ers (6-1) - Boston Celtics (5-2) 106:103 (BOXSCORE) Indiana Pacers (5-3) - Utah Jazz (2-7) 134:118 (BOXSCORE) Die Pacers stellen weiterhin eine der besten Offenses der Liga, nach über 150 Punkten gegen San Antonio begnügte sich Indy diesmal mit 134. Die Entscheidung fiel erst im Schlussabschnitt, welchen die Pacers mit 33:20 für sich entschieden. Topscrer Aaron Nesmith erzielte hier 10 seiner 24 Punkte (9/13 FG). Tyrese Haliburton (16, 13 Assists) verbuchte ein weiteres Double-Double, für Utah hatte Jordan Clarkson (33) die heiße Hand.

Lauri Markkanen lief diesmal als Center auf und kam auf 24 Zähler. Grund dafür war der Ausfall von Walker Kessler, der sich schon seit Wochen mit einer Verletzung am Ellenbogen herumplagt und nun erst einmal aussetzt. Charlotte Hornets (2-5) - Washington Wizards (2-5) 116:132 (BOXSCORE) Die Hornets haben es tatsächlich geschafft, das zweite Viertel gegen Washington mit 17:41 zu verlieren, das war nicht zu verkraften. LaMelo Ball erzielte 34 Zähler, das Problem war aber die schwache Bank. Die Reservisten der Wizards verbuchten 72 Punkte, die der Hornets gerade einmal 23.

Delon Wright (18), Danilo Gallinari (18) und Landry Shamet (15) trafen zusammengerechnet 17/25 aus dem Feld, Charlotte machten dagegen vor allem Turnover (22) zu schaffen. Bester Scorer der Wizards war Kuzma (33).

© getty New York Knicks (4-4) - San Antonio Spurs (3-5) 126:105 (BOXSCORE) Nach dem schwachen Saisonstart finden sich die Knicks langsam, gegen San Antonio wurde ein weiterer überzeugender Sieg eingefahren. Jalen Brunson (25, 5/8 3P) verwandelte im zweiten Viertel drei Dreier am Stück, dazu war auch R.J. Barrett (24, 5/9 3P) heiß aus der Distanz. Julius Randle legte 23 Zähler, 16 Rebounds und 5 Assists auf.

Bemerkenswert: Über das komplette Spiel hatte New York nur drei Ballverluste - Saisonrekord in der NBA. Für die Spurs war Jeremy Sochan mit 16 Zählern der fleißigste Punktesammler. Brooklyn Nets (4-4) - L.A. Clippers (3-4) 100:93 (BOXSCORE) Zweite Niederlage der neuen Clippers mit James Harden und wieder war es offensiv ganz schwere Kost, was die Clippers anboten. Das lag vor allem daran, dass die Dreier nicht fallen wollten (8/36). Brooklyn startete dagegen 1/10 von Downtown, danach liefen aber Royce O'Neale (12, 4/8 3P) und Dorian Finney-Smith (12, 4/8 3P) heiß.

Die Nets erspielten sich Mitte des Schlussabschnitts ihre erste zweistellige Führung und gaben diesen Vorsprung nicht mehr her. Lonnie Walker (21) war von der Bank kommend Topscorer, während Cam Thomas (14) die Partie mit einer Knöchelverletzung im dritten Viertel verlassen musste.

Harden (12, 4/9, 8 Rebounds, 5 TO) blieb in 36 Minuten erneut unauffällig, die besten Scorer für die Gäste waren Paul George (24, 7/20) und Kawhi Leonard (17).

© getty Oklahoma City Thunder (5-3) - Cleveland Cavaliers (3-5) 128:120 (BOXSCORE) Wenn OKC 43 Prozent seiner Dreier trifft (12/28), dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie als Sieger vom Feld gehen - so auch heute. Shai Gigeous-Alexander (43) überstrahlte natürlich alles, aber auch Jalen Williams (15) hatte vor allem im Schlussabschnitt gute Momente, gleiches galt für Chet Holmgren (15, 7/10, 3 Blocks), der mit seiner Länge wieder Einfluss nahm.

Donovan Mitchell (20, 8/20 FG, 1/9 Dreier) hatte Probleme mit seinem Wurf, Darius Garland (15, 9 Assists) leistete sich 8 Ballverluste. Alle Starter der Cavs punkteten zweistellig, die meisten Zähler sammelte aber Sixth Man Caris LeVert (29), der satte 16-mal an die Freiwurflinie marschierte. OKC hatte in der Crunchtime aber stets eine Antwort, dazu machte Lu Dort (14, 3 Blocks) einen überragenden Job gegen Mitchell in der Defense. Minnesota Timberwolves (5-2) - New Orleans Pelicans (4-4) 122:101 (BOXSCORE) Die Wolves nisten sich in der Spitzengruppe ein, die ersatzgeschwächten Pelicans stellten kein Problem dar. New Orleans musste mit C.J. McCollum (Linge), Herb Jones (Quetschung) und Zion Williamson (Geburt des Kindes) auf gleich drei Starter verzichten, das ließ sich nicht auffangen. Minnesota hielt die Pels bei unter 39 Prozent und scorte selbst effizient.

Rudy Gobert legte 17 Punkte und 21 Rebounds auf, Anthony Edwards war mit 26 Zählern und 8 Assists Topscorer. Karl-Anthony Towns verbuchte 23 Punkte, schaffte es aber, bei einem Blowout auszufoulen. Für die Pels erzielte Brandon Ingram (24) die meisten Punkte.

© getty Milwaukee Bucks (5-2) - Detroit Pistons (2-7) 120:118 (BOXSCORE) Krimi in Milwaukee, wo die Bucks ohne den disqualifizieren Antetokoumpo sechs Minuten vor Schluss mit -10 hinten waren und am Ende doch noch gewannen. Damian Lillard schaltete im vierten Viertel in den alten Blazers-Modus und erzielte 18 seiner 34 Punkte (10/25) im Schlussabschnitt. Auch Brook Lopez (14, 4Blocks) lieferte Big Plays. Mit einem Dreier stellte der Center 42 Sekunden vor Schluss auf +4, eine halbe Minute später räumte Splash Mountain den möglichen Gamewinner von Cade Cunningham weg.

Cunningham war mit 33 Zählern der beste Scorer der Gäste, dazu lieferte Rookie Marcus Sasser 26 Punkte (11/17) von der Bank kommend. Detroits anderer Rookie, Ausar Thompson (6, 15 Rebounds) gefiel erneut in der Defense. Memphis Grizzlies (1-7) - Miami Heat (4-4) 102:108 (BOXSCORE) Memphis schnupperte im Schlussabschnitt mehrfach an der Führung, doch Miami hatte letztlich immer eine Antwort. Santi Aldama (12) stellte 35 Sekunden vor dem Ende von Downtown noch einmal auf -3, doch im Gegenzug war Rookie Jaime Jaquez Jr. (11) von draußen erfolgreich und machte den Deckel drauf. Bam Adebayo erzielte 16 seiner 30 Zähler (dazu 11 Rebounds) im Schlussviertel, dazu kratzte Kyle Lowry (17, 11 Boards, 9 Assists) an einem Triple-Double.

Die Grizzlies schossen aber erneut zu schwach von draußen (11/37), nur Luke Kennard (13, 3/6 3P) hatte zeitweise die heiße Hand. Desmond Bane (15, 4/16) hatte diesmal Probleme, dafür zeigte Jaren Jackson Jr. (28) eine gute Vorstellung. Für den zweiten Saisonsieg reichte das trotzdem nicht.

© getty Houston Rockets (4-3) - Los Angeles Lakers (3-5) 128:94 (BOXSCORE) Anthony Davis hatte weiter Hüftprobleme und ohne ihren Center hatten die Lakers in Houston nicht den Hauch einer Chance. Die Rockets gewannen das erste Viertel mit 32:19 und bauten den Vorsprung bis zum Ende konstant aus. So musste Topscorer Jalen Green (28, 11/15) nur drei Viertel spielen und auch Alperen Sengün reichten 25 Minuten zu 19 Zähler (8/10). Die Lakers enttäuschten dagegen auf ganzer Linie und spielten erneut ein katastrophales erstes Viertel. Über die Saison haben die Lakers nun die ersten zwölf Minuten mit -74 verloren, das ist ein neuer Negativrekord in der NBA.

LeBron James (18, 7/13) wirkte wenig inspiriert, Davis-Ersatz Christian Wood blieb in 22 Minuten ohne einen einzigen Punkt (0/1). Die besten Scorer der Lakers waren Rui Hachimura (24, 10/14) und D'Angelo Russell (22, 4/7 3P), das reichte aber hinten und vorne nicht. Die Rockets schnappten 57 Rebounds, L.A. gerade einmal 34. Chicago Bulls (3-6) - Phoenix Suns (4-4) 115:116 OT (BOXSCORE) Nach wenigen Minuten sprach alles für einen Spaziergang der Suns. 24:6 führte Phoenix in der Windy City, doch schon zur Pause war dieser Vorsprung aufgebraucht. Angetrieben vom überragenden Alex Caruso (19, 7/9, 3 Steals) kämpften sich die Bulls zurück, Caruso übernahm dabei zumeist die Verteidigung von Kevin Durant (25, 7/16, 9 Assists, 6 TO) und schlug sich dabei wacker.

Für das Scoring war ansonsten die "Big Three" um Nikola Vukcevic (26), Zach LaVine (22, 8 Assists) und DeMar DeRozan (22, 7 Assists) zuständig, Letzterer erzwang mit einem Drive die Verlängerung. Dort führten die Bulls nach einem Caruso-Dreier mit +4, doch in den letzten 150 Sekunden erzielten die Bulls nur noch 2 Zähler und kassierten den Gamewinner von Jusuf Nurkic. Für Phoenix war Grayson Allen der beste Scorer, der Guard verwandelte acht seiner 13 Dreier. Devin Booker fehlte erneut mit Problemen an der Wade.