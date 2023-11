NBA: Los Angeles Lakers entführen Sieg aus Cleveland - Joel Embiid stoppt brandheiße Oklahoma City Thunder

Die Los Angeles Lakers haben ein enges Spiel bei den Cleveland Cavaliers gewonnen, am Ende sorgt LeBron James in der Heimat für die Entscheidung. Die Oklahoma City Thunder müssen mal wieder eine Pleite einstecken, weil sie Joel Embiid nicht zähmen können.

Außerdem brechen die New Orleans Pelicans in Utah ein. Miami verliert ersatzgeschwächt in Brooklyn.