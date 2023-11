NBA: Franz Wagner versenkt Gamewinner für Orlando Magic in Chicago - Starker Dennis Schöder reicht Toronto Raptors bei Thriller gegen Boston Celtics nicht

Franz Wagner hat die Orlando Magic mit einem Gamewinner zu einem weiteren Sieg in Chicago geführt. Dennis Schröder verliert mit den Toronto Raptors trotz einer guten Leistung das erste Spiel im In-Season Tournament gegen die Boston Celtics knapp. Die Los Angeles Lakers stehen vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Außerdem: Die Denver Nuggets verlieren trotz eines Monster-Triple-Doubles in New Orleans, während sich die Phoenix Suns mit einem Zittersieg in Utah eine Minimalchance erhalten.