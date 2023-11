NBA: Boston Celtics zittern sich zu Sieg im Gipfeltreffen gegen Milwaukee Bucks - Franz Wagner zerlegt den Champion in der zweiten Halbzeit

Die Boston Celtics haben den ersten Clash gegen die Milwaukee Bucks für sich entschieden. Am Ende müssen die Celtics nach einer überzeugenden Vorstellung aber noch einmal ordentlich zittern. Franz Wagner spielt gegen die Denver Nuggets die womöglich beste Halbzeit seiner NBA-Karriere und führt die Orlando Magic gegen Nikola Jokic und Co. zu einem überraschenden Sieg.

Dennis Schröder kann beim Sieg der Raptors in Indiana erneut überzeugen, dazu liefert sich Trae Young mit Mikal Bridges einen packenden Shootout. Daniel Theis überzeugt erneut für die Clippers.

© getty NBA - Gipfeltreffen der Nacht: Celtics v. Bucks Boston Celtics (12-3) - Milwaukee Bucks (10-5) 119:116 (BOXSCORE) Der erste Showdown der zwei Favoriten im Osten geht an Boston, die mal wieder in der Crunchtime in Nöte kamen, am Ende aber durchschnaufen konnten. Die Celtics führten über die komplette Spielzeit, zwischenzeitlich sogar mit 21 Punkten, und auch 3:12 Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung nach einem Dreier von Kristaps Porzingis noch +13. Damian Lillard machte es mit zwei verwandelten Dreiern noch einmal spannend, das letzte Wort hatte aber Derrick White, der Lillard bei +4 und noch 15 Sekunden auf der Uhr abräumte. Jayson Tatum machte schließlich von der Linie alles klar. Der Superstar der Celtics war bis kurz vor dem Spiel wegen Krankheit fraglich, machte aber mit 21 Punkten (7/17), 13 Rebounds sowie 5 Assists dennoch eine gute Partie. Mann des Abends war aber der zuletzt viel kritisierte Jaylen Brown (26, 10/16, 8 Assists), der sein möglich bestes Saisonspiel machte und die löchrige Defense der Bucks konsequent attackierte. Für die Bucks war Brook Lopez (28, 7 Rebounds) lange Zeit der beste Mann, während Giannis Antetokounmpo (21, 7/20, 13 Rebounds) viele Probleme mit seinem Matchup gegen Ex-Mitspieler Jrue Holiday (5, 1/8) hatte. Lillard (27, 11/24) taute erst nach der Pause auf und markierte dort 20 Zähler, das kam jedoch zu spät. NBA - Celtics vs. Bucks: Die Stats-Leader der Partie Kategorie Celtics Bucks Punkte Jaylen Brown (26) Brook Lopez (28) Rebounds Jayson Tatum (11) Giannis Antetokounmpo (13) Assists Jaylen Brown (8) Khris Middleton (7) Steals Brown, White, Holiday (je 1) Antetokounmpo, Beasley, Lillard (je 2) Blocks 5 Spieler (je 1) Lopez, Connaughton (je 1)

© getty NBA - Shootout der Nacht: Trae Young vs. Mikal Bridges Nach 159 zugelassenen Punkten waren es für Atlanta diesmal "nur" 145 nach Verlängerung - das reichte den Hawks, weil letztlich Trae Young das letzte Wort hatte. Der Hawks-Star lieferte sich mit Mikal Bridges vor allem in der Verlängerung einen echten Shootout. Young erzielte 14 der 16 Hawks-Punkte in der Verlängerung, bei Bridges waren es 11 von 14. Der Nets-Forward gewann mit 45 Punkten (16/31, 10 Rebounds) zwar das Scoring-Duell, den letzten Korb machte aber Young (43, 12/31, 8/16 3P). Dieser verschaffte sich 19 Sekunden vor Schluss ein wenig Platz und verwandelte einen Stepback-Jumper aus der Mitteldistanz. Bridges suchte im Gegenzug den Weg zum Korb, wurde dabei aber von Onyeka Okongwu abgeräumt. Ja, bei einem 147:145 kam es sogar ein bisschen Defense.

© getty NBA - Oldtimer der Nacht: Kyle Lowry (Miami Heat) Manchmal kann er es eben doch noch. Über die Saison legt der 37-Jährige gerade einmal 7 PPG bei nicht einmal sechs Würfen pro Spiel auf, in Cleveland ließ Lowry den Ball aber endlich mal wieder fliegen. Schon im ersten Viertel verwandelte der Oldie fünf Dreier am Stück und stand entsprechend bei 15 Punkten. "Bam hat uns heute gefehlt, da wusste ich, dass ich mehr Würfe bekommen werden", analysierte der Guard nüchtern. Am Ende waren es 28 Zähler (9/15 FG, 7/10 3P) für den GROAT, wodurch Miami einen lockeren Sieg in Cleveland einfuhr.

© getty NBA - German Corner: So lief es für Dennis Schröder und die Wagner-Brüder Dennis Schröder Nächster guter Auftritt von Schröder, der mit Toronto einen knappen Sieg bei den zuletzt heißen Pacers einfuhr. Der Braunschweiger kam in knapp 32 Minuten auf effiziente 26 Zähler (10/16 FG) sowie 6 Rebounds und 5 Assists. Im vierten Viertel half auch er mit, dass Toronto die Partie noch umbiegen konnte, unter anderem half ein Dreier in der Crunchtime. Franz Wagner Orlando schlägt den Champion aus Denver und auch dank Franz Wagner herrschte im Amway Center eine Atmosphäre, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben. Der Berliner stand zur Pause bei lediglich 3 Zählern, dreht dann aber mal so richtig auf. Wagner traf seine nächsten zehn Würfe und sollte erst knapp 80 Sekunden vor Schluss wieder einen Runner vergeben, der ebenfalls schon in den Korb schaute. Wagner machte es auch sehr clever. Die Magic suchten immer wieder den Switch mit Jokic für den Deutschen, der den amtierenden Finals-MVP dann mehrfach schlecht aussehen ließ. 27 Punkte (11/18 FG), 4 Rebounds und 2 Blocks wurden für Wagner notiert, die Magic gewannen so auch ihr fünftes Spiel in Serie. Franz war es auch, der das Spiel in trockene Tücher packte, als er bei +3 und noch 3 Sekunden auf der Uhr einen Baseball-Pass von Aaron Gordon aus der Luft fischte. Die beiden verwandelten Freiwürfe waren schließlich die Kirsche auf der Torte für die womöglich beste Halbzeit seiner NBA-Karriere.

© getty Moritz Wagner Auch Moe Wagner füllte seine Rolle zuverlässig gut aus, in 15 Minuten lieferte der Big Man konstant Offense und legte 12 Zähler (4/7), 3 Rebounds sowie 1 Steal auf. Die Lineups mit Gary Harris und Joe Ingles funktionieren weiter sehr gut und lassen sich vor allem offensiv sehen. Daniel Theis Die Clippers bleiben mit Theis ungeschlagen, auch im zweiten Duell mit den Spurs war der Einfluss des Deutschen spürbar. 8 Punkte (4/11), 11 Rebounds und 4 Assists waren es diesmal in 20 Minuten für den 31-Jährigen, der sich 5 der 11 Offensiv-Rebounds der Clippers abgriff. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Theis Schwierigkeiten hatte, am Ring abzuschließen, einmal wurde der Big auch von Victor Wembanyama ziemlich einfach abgeräumt. Und trotzdem: Theis hatte bei einem Sieg mit +7 das beste Plus-Minus aller Spieler auf dem Feld (+12).

© getty NBA - Wemby Watch: So lief die Nacht für Victor Wembanyama Das war mal wieder ein besseres Spiel von Wemby, der gegen die Clippers in 33 Minuten 22 Punkte (7/13 FG), 15 Rebounds und 3 Blocks auflegte. Auffällig dabei: Der Franzose nahm weniger Jumper und wurde häufiger unter dem Korb gefunden. Hier ist der Top-Pick kaum noch zu stoppen, vielleicht sehen wir nun endlich mehr davon. Hier noch ein Beispiel. Mit seiner Länge braucht Wembanyama nicht einmal zu springen, um einen Putback im Korb unterzubringen. Das kann ansonsten niemand in der NBA.

© getty NBA - Popovich der Nacht So etwas sieht man auch nicht alle Tage. Kawhi Leonard wurde in San Antonio mal wieder ausgebuht und Mitte des zweiten Viertels hatte Spurs-Coach Gregg Popovich genug. Der Hall of Famer schnappte sich das Mikrofon und forderte folgendes: "Können wir damit aufhören, andere Spieler auszubuhen und sie lieber einfach spielen zu lassen? Das ist nicht das, wofür wir stehen." Dafür gab es kurz Applaus, dennoch wurde in San Antonio munter weiter gebuht.

© getty NBA - Schlafmützen der Nacht: Chicago Bulls Was ist nur los mit den Bulls im ersten Viertel? Auch in OKC grub Chicago sich in den ersten zwölf Minuten wieder ein tiefes Loch. Ja, Zach LaVine fehlte, dennoch ist es schon auffällig, wie oft die Bulls schon wenigen Minuten zweistellig hinten liegen. In OKC kratzte Chicago im ersten Viertel gerade einmal 14 Zähler zusammen und traf lediglich 4/26 aus dem Feld. Auch im zweiten Abschnitt wurde es nur bedingt besser. Die Bulls gewannen zwar das Viertel mit 25:24, doch das lag ausschließlich an Coby White, der fünf Dreier versenkte. Der Boxscore zur Pause las sich dann so: Bulls 39 Zähler (13/44 FG), Coby White 18 Punkte (6/13 FG). Insbesondere bei DeMar DeRozan (2, 1/8) lief bis dahin nichts zusammen.

© getty Charlotte Hornets (5-9) - Washington Wizards (2-11) 117:114 (BOXSCORE) Kellerduell im Osten und im bereits im dritten Aufeinandertreffen der beiden Teams setzten sich die Hornets zum zweiten Mal durch. LaMelo Ball führte die Hornets mit 34 Punkten (13/31 FG, 6/16 3P), 8 Rebounds sowie 13 Assists zum Sieg, 12 davon verbuchte der Point Guard im Schlussabschnitt. Miles Bridges (33, 11/18, 10 Rebounds) brachte Charlotte mit einem Dreier 47 Sekunden vor dem Ende auf die Siegerstraße, auf der Gegenseite verpasste Kyle Kuzma mit einem Dreier die mögliche Verlängerung.

Kuzma (28, 9 Rebounds, 10 Assists) verpasste ein Triple-Double denkbar knapp, Jordan Poole kam auf 24 Zähler. Die Wizards haben nun sieben Spiele in Folge verloren, nur Detroit wartet länger auf einen Sieg (zwölf Partien). Orlando Magic (10-5) - Denver Nuggets (10-5) 124:119 (BOXSCORE) Statement-Sieg der Magic in einem Back-to-Back. Franz Wagner drehte nach der Pause auf und konterte damit das 111. Triple-Double in der Karriere von Nikola Jokic (30, 12/18, 13 Rebounds, 12 Assists). Ein Dreier von Paolo Banchero bescherte den Magic knapp zwei Minuten vor dem Ende die Führung, danach brachten es die Gastgeber von der Freiwurflinie nach Hause.

Neben Wagner konnten Banchero (23, 8/14) und Cole Anthony (20) überzeugen, auf Seiten der Nuggets versenkte Michael Porter Jr. (25) fünf seiner neun Dreier. Denver hat damit drei der vergangenen vier Auswärtsspiele verloren, lediglich bei Schlusslicht Detroit gab es einen knappen Erfolg.

© getty Atlanta Hawks (7-7) - Brooklyn Nets (6-8) 147:145 OT (BOXSCORE) Bei den Hawks erinnert vieles an die Vorsaison. Siege und Niederlagen wechseln sich ab, Atlanta dümpelt im Mittelmaß herum, aber zumindest ist es unterhaltsam. Trae Young hatte schon zum Ende des vierten Viertels die Chance, das Spiel zu gewinnen, traf aber nur einen von zwei Freiwürfen, wodurch es Verlängerung gab. Dort entschied der Guard schließlich die Partie.

Stark war erneut Atlantas Bank um Bogdano Bogdanovic (14) und Onyeka Okungwu (12, 10 Rebounds), De'Andre Hunter steuerte 25 Zähler und 11 Rebounds zum Sieg bei. Für die Nets kamen neben Bridges auch Spencer Dinwiddie (26, 12 Assists), Cam Johnson (23, 5/8 3P) sowie Nic Claxton (22, 11 Rebounds) auf mindestens 20 Zähler. Indiana Pacers (8-6) - Toronto Raptors (7-8) 131:132 (BOXSCORE) Die Raptors entkommen in Indiana, obwohl die Kanadier in den letzten 16 Sekunden durch Scottie Barnes und Gary Trent Jr. gleich drei Freiwürfe liegen ließen. Buddy Hield verpasste mit einem langen Dreier zwei Sekunden vor dem Ende den möglichen Sieg für die Pacers. Diese führten noch vier Minuten vor Schluss mit +7, doch Dreier von Schröder und Anunoby brachten die Raptors zurück in die Partie.

Topscorer der Gäste war Pascal Siakam (36, 10 Rebounds), der Forward nutzte ein dummes Foul von Tyrese Haliburton an der Dreierlinie und brachte Toronto 35 Sekunden vor dem Ende von der Freiwurflinie in Front. Haliburton legte für die Pacers erneut starke 33 Punkte (12/22) und 16 Assists auf, dazu verwandelte Buddy Hield (31) sieben Dreier. Scottie Barnes (20, 12 Rebounds) verbuchte für Toronto ein Double-Double.

© getty Cleveland Cavaliers (8-7) - Miami Heat (10-5) 96:129 (BOXSCORE) Die Heat mussten zwar auf Bam Adebayo verzichten, doch auch ohne ihren Anker legte Miami die Offense der Cavs an die Kette. Miami forcierte 19 Turnover und traf 20 von 35 Dreiern - so kann man fast nicht verlieren. Neben Lowry war auch Jaquez Jr (22, 4/4 3P) heiß. So spielte es keine Rolle, dass Jimmy Butler (10, 3/12, 9 Assists) kaum etwas traf.

Cleveland musste erneut auf Donovan Mitchell (Oberschenkel) verzichten, lediglich Evan Mobley (13, 10 Rebounds) konnte in Phasen überzeugen. Bester Scorer war Rookie Craig Porter (16), der für Mitchell starten durfte. San Antonio Spurs (3-12) - L.A. Clippers (6-7) 102:109 (BOXSCORE) Diesmal boten die Spurs den Clippers einen Kampf, doch wirklich in Gefahr konnte San Antonio die Gäste nicht bringen. Kawhi Leonard (26, 10/17) und Paul George (24, 8/23) scorten genug, dazu legte James Harden 16 Zähler (3/7 FG, 8/12 FT) und 9 Assists auf.

San Antonio lief die komplette Partie einem Rückstand hinterher, konnte aber zwischenzeitlich mal auf -2 nach einem 17-Punkte-Rückstand in der ersten Halbzeit verkürzen. Neben Wembanyama machte Jeremy Sochan (19, 7 Assists) ein solides Spiel, Devin Vassell legte 18 Punkte als Sixth Man auf.

© getty Oklahoma City Thunder (11-4) - Chicago Bulls (5-11) 116:102 (BOXSCORE) Wir haben bereits über den langsamen Start der Bulls geschrieben und trotzdem hätte Chicago es durchaus noch gewinnen können. Mitte des dritten Viertels hatte Chicago tatsächlich wieder ausgeglichen, weil DeMar DeRozan (25, 6/17 FG, 13/13 FT) ein wenig Feuer ging. Viel mehr kam dann aber nicht. Shai Gilgeous-Alexander war von den Bulls nur durch Fouls zu stoppen und legte am Ende 40 Zähler (11/19 FG, 17/18 FT) und 12 Assists auf.

Die Thunder trafen nach der Pause auch endlich ihre Dreier, vor allem Isaiah Joe (20, 5/7 3P), der nun bei 52 Prozent von Downtown steht (über fünf Versuche pro Spiel!). Chet Holmgren (18, 13 Rebounds, 4 Blocks) machte ebenfalls ein weiteres richtig gutes Spiel. New Orleans Pelicans (8-7) - Sacramento Kings (8-6) 117:112 (BOXSCORE) Zweiter Sieg in Serie für die Pels gegen Sacramento. New Orleans traf zwar nur 7/30 aus der Distanz, dafür hatte die Gastgeber aber ihre beiden Stars, die anderweitig scorten. Brandon Ingram (23, 9/18) war heiß aus der Mitteldistanz, Zion Williamson (25, 10/16) fand immer wieder Wege zum Korb. Die beiden waren auch in der Schlussphase zur Stelle, als die Kings noch einmal am Comeback nach -17 arbeiteten.

Domantas Sabonis hatte zwei Minuten vor Schluss von der Linie auf -1 verkürzt, bevor Zion mehrere Verteidiger alt aussehen ließ. Kurz darauf fischte Ingram einen Pass von De'Aaron Fox aus der Luft und netzte einen Pullup aus der Midrange - die Vorentscheidung. Fox (26, 9/17) machte ansonsten ein gutes Spiel, gleiches galt für Savonis (23, 8/11, 9 Rebounds). Harrison Barnes kam auf 22 Zähler.

© getty Minnesota Timberwolves (11-3) - Philadelphia 76ers (10-5) 112:99 (BOXSCORE) Schade! Joel Embiid setzte mit Hüftproblemen aus, womit wir nicht Embiid vs. Gobert oder Embiid vs. Towns sehen durften - mit beiden Stars hat der MVP eine gewisse Vorgeschichte. Ohne ihren Superstar waren die Sixers weitestgehend chancenlos, während eines von drei Teams bleibt, das daheim noch keine Niederlage einstecken musste (dazu Denver und Boston). Für Embiid startete übrigens Marcus Morris, Philly wollte mit Small Ball die großen Lineups der Wolves kontern.

Das gelang allerdings nur bedingt. Karl-Anthony Towns (23, 11 Boards) sowie Rudy Gobert (13, 11 Rebounds) dominierten die Zone und dann erwischte auch Anthony Edwards (31, 11/22) noch einen guten Tag. Das konnte man von Tyrese Maxey (16, 7/19, 8 Assists) hingegen nicht behaupten. Houston Rockets (7-6) - Memphis Grizzlies (3-11) 111:91 (BOXSCORE) Zu Hause ist es eben doch am schönsten! Nach drei (knappen) Auswärtspleiten am Stück durfte Houston wieder zu Hause ran und fuhr prompt einen Sieg ein. Memphis führte zwar schnell zweistellig, doch in der Folge übernahmen die Rockets dank Jalen Green (34, 13/26) das Kommando.

Alperen Sengün (11, 4/9, 7 Assists) blieb dagegen weitestgehend unauffällig. Für die Grizzlies waren Jaren Jackson Jr. sowie Desmond Bane (je 23) die besten Scorer.