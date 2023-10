NBA Preseason: Victor Wembanyama glänzt auch in zweitem Spiel - enge Kiste zwischen Los Angeles Lakers und Golden State Warriors

Supertalent Victor Wembanyama (19) hat auch im zweiten Vorbereitungsspiel auf seine erste NBA-Saison für die San Antonio Spurs geglänzt. Im Duell zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Lakers sehen die Stars aus L.A. um LeBron James etwas besser aus.

San Antonio Spurs (1-1) - Miami Heat (1-1) 120:104 BOXSCORE

In knapp 23 Minuten Spielzeit erzielte Wemby für die San Antonio Spurs beim 120:104-Sieg gegen die Miami Heat 23 Punkte. Dabei versenkte er bei seiner Show zehn seiner 15 Wurfversuche, war bester Scorer seines Teams und begeisterte die Zuschauer mit mehreren sehenswerten Dunks. Bei einem Fastbreak etwa fing er einen Pass knapp innerhalb der gegnerischen Dreierlinie und stopfte nach zwei Schritten, ohne dribbeln zu müssen. Außerdem steuerte der Franzose 4 Rebounds, 4 Assists und 3 Blocks bei.

"Ich lerne wirklich viel und versuche, auch meine Werkzeuge in der Defensive zu erweitern", sagte Wembanyama nach der Partie: "Wir müssen noch viel über uns selber und unsere Teamkollegen lernen, aber wir sind auf dem richtigen Weg." Über einen spektakulären Alley-Oop sagte der 2,24-Meter-Mann: "Für mich ist selten das Problem, dass der Pass zu hoch angesetzt ist. Wir müssen uns einfach miteinander einspielen."

Wenn man irgendwo Abzüge machen müsste, dann bei Wembys Dreierversuchen: Da stand er nämlich nur bei 1/5. "Er wird ganz besonderes Plays hinlegen", versprach Guard Devin Vassell (21 Punkte). "In jedem Spiel wird es eine Szene geben, bei der man sich fragt: Was ist da eigentlich gerade passiert?" Spurs-Coach Gregg Popovich stellte die Bescheidenheit seines Rookies heraus: "Ich habe nur einen Spielzug für ihn angesagt und er macht über 20 Punkte, weil er so gut ist und weiß, wie er zu spielen hat."

Bei den Heat setzten so ziemlich alle Stars aus. Bester Werfer war Forward Jamal Cain mit 24 Punkten (6/8 Dreier).

Im nächsten Vorbereitungsspiel trifft Wembanyama mit den Spurs am Montag (2.00 Uhr MESZ) auf die Houston Rockets. Sein Debüt in der besten Basketball-Liga der Welt feiert er voraussichtlich am 25. Oktober im Heimspiel gegen die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic und den Deutschen Maxi Kleber.